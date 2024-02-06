Девушка из Коврова познакомилась со своим будущим мужем под популярную в 80-е годы песню.

Девушка из Коврова познакомилась со своим будущим мужем под популярную в 80-е годы песню. Тогда она ещё не знала, что слова этого хита станут дня неё пророческими.Целая эпохаВ АРТ ХОЛЛе 4 марта состоится концерт «Парад звёзд 80-х», в котором будут участвовать солисты и экс-солисты ВИА «Синяя птица», «Самоцветы», «Весёлые ребята», «Аракс», «Песняры». Прозвучат лучшие хиты: «Клён», «Белый теплоход», «Ты мне не снишься», «У беды глаза зелёные», «Снится мне деревня», «Вологда», «Беловежская пуща», «Мечта сбывается» и многие другие.Главное: участники грандиозного праздника – Сергей Беликов, Анатолий Алёшин, Михаил Долотов, Владимир Преображенский – будут работать вживую.Для российских слушателей это целая эпоха. На протяжении десятилетий ВИА собирали многотысячные залы, артисты удостоились почётных званий и наград...Об их творчестве я хотела рассказать сегодня. Но планы резко изменились, когда я прочла письмо жительницы города Коврова Екатерины Смирновой. Женщина рассказала о своей нелёгкой доле, а ещё призналась, что всегда была поклонницей Сергея Беликова, более того, боготворила его как мужчину.Недолгое счастьеЕкатерина замуж вышла рано — в 19 лет. С будущим мужем познакомилась на свадьбе у подруги.«Помню, зазвучала моя любимая мелодия – у «Беды глаза зелёные» в исполнении Сергея Беликова, и тут подходит ко мне он — красивый, высокий, статный, – пишет женщина. – Сердце моё дрогнуло. Стало страшно, что красавец растворится в толпе и больше я его не увижу. Но моя любимая мелодия звучала снова и снова, а молодой красавец танцевал только со мной. Когда юноша представился, я удивилась: его звали, как и моего отца, Степаном. Я восприняла такое совпадение как знак судьбы. В тот сказочный вечер не покидало ощущение, будто ангелы спустились с небес и носят меня на своих крыльях. Мечтала, чтобы это длилось бесконечно. Больше всего боялась, что отзвучит музыка и милый пойдёт своей дорогой, а я – своей.Но мои опасения оказались напрасными. Стёпа предложил проводить до дома...Стоял май. Город был окутан запахом сирени. А полная луна освещала нашу тропинку.Мы гуляли до утра, время летело незаметно. На следующий день я проснулась самой счастливой девушкой на свете. Целый день слушала мою любимую песню «У беды глаза зелёные». Этот легендарный хит стал символом нашей любви.Стёпа каждый день встречал меня с работы с букетом цветов. Мы не могли наговориться. Не покидало ощущение, что знаем друг друга целую вечность. А уже через два месяца Стёпа сделал мне предложение.Я решила познакомить его с родителями. Мама, увидев будущего зятя, тяжело вздохнула: уж больно он красивый, не к добру это, красивый муж – чужой муж.Началась наша счастливая семейная жизнь. Но, к сожалению, счастье продлилось недолго. Как только забеременела, муж ко мне охладел. После очередной ссоры я почувствовала себя плохо. Поехали в больницу. Врачи положили на сохранение: угроза выкидыша. В больнице меня навещали мама, подруги. Но все почему-то прятали от меня глаза, а в голосе мамы чувствовалось сострадание. Муж в больницу так и не пришёл.Подарок небесРоды были тяжёлыми, небеса подарили мне девочку. Встречать из роддома меня пришла целая делегация – родители, коллеги, подружки. Муж стоял в сторонке, старался ни с кем не общаться. Уже дома узнала, что, пока лежала на сохранении, у него появилась любовница — Валька из местных. Поначалу благоверный отнекивался, а потом стал гулять в открытую. Когда ребёнку исполнилось полгода, решила выгнать нерадивого супруга. Он собрал вещи и переехал к своей пассии. Правда, через месяц вернулся, на коленях просил прощения.Сначала я была непреклонна, но он приходил снова и снова. В конце концов сдалась: уж больно любила. Первое время Степан был тише воды, ниже травы, но вскоре всё началось по новой — угрозы, оскорбления. В этот раз он сам решил уйти, заявив, что его любовница беременна. Вспоминаю это время как страшный сон, жить не хотелось. Только ребёнок держал меня на этом свете.Валька тоже родила девочку. Позже до меня стали доходить слухи, что Валька с моим бывшим пьют на пару, ребёнком занимается тёща, а у той давление под двести, сама еле ходит. Когда тёща умерла, они совсем рассудок потеряли – квартиру превратили в притон. Люди говорили, что их хотят лишить родительских прав.Вторая дочьТо, что произошло дальше, наверное, ни в одном романе не написано. Ранним июльским утром слышу стук в дверь. Распахнула – глазам своим не поверила. Стоит мой бывший с похмелья, а рядом его мать вся в слезах с ребёнком на руках: «Спасай нас, родная, пропадём без тебя. Стёпу с Валентиной хотят лишить родительских прав. Мне внучку не отдадут: я инвалид. Нельзя ребёнку в детдом, никак нельзя. Давайте вместе жить. Мы будем пылинки с тебя сдувать».Меня всю затрясло. Первое желание было прогнать их прочь, но только увидела несчастные глазёнки маленькой девочки – сердце дрогнуло. Впустила их в квартиру, накормила борщом. Девочка потянулась ко мне на руки, закрыла свои маленькие глазёнки и уснула. Так и стали мы жить вместе одной большой дружной семьей. Все вокруг удивлялись, крутили пальцем у виска, но я ни о чём не жалела. Свекровь называла меня родненькой, миленькой, а муж постоянно благодарил и объяснялся в любви. Степан закодировался, пить бросил. Устроился на хорошо оплачиваемую работу — сварщики в нашем городе нарасхват. Его бывшая пассия умерла, наша семья организовала похороны и поминки.Девочки росли послушными, трудолюбивыми. Дочь Степана называла меня мамой, и я её любила как родную. Сестрёнки были неразлучны, защищали друг друга. Наконец-то я обрела покой и счастье.Но нашу семью ждало новое испытание — парализовало свекровь. Муж целыми днями на работе, а мне пришлось уволиться: родственнице нужен был хороший уход. Тяжело мне пришлось, она женщина полная, грузная, поверну её на бок, а у самой потом спина так болит, что мочи нет.Уход свекрови я пережила тяжело — всегда считала её второй мамой. Но беда, как говорится, не приходит одна. Муж снова потерял ко мне интерес, дом наполнился холодом и молчанием. Только девочки меня радовали. Хорошо учились, помогали по хозяйству. Каждое утро прибегают ко мне, обнимают: «Мамочка, мы тебя любим». Это и было моё самое большое счастье.На душе стало тревожно. Я ждала плохих новостей. Так оно и вышло: у мужа появилась молодая любовница. Он в очередной раз собрал свои вещи и ушёл к своей молодухе. В этот раз я его уход восприняла спокойно, ведь со мной оставались две мои кровиночки – самые лучшие девочки на свете. В новой семье Степан вернулся к своему привычному образу жизни — пил вдвоём с пассией, постоянно принимали шумные компании. И это подорвало здоровье Степана.Спустя год после нашего расставания он умер. Я его простила, часто вспоминаю наши счастливые моменты в жизни. Ведь благодаря ему я узнала, что такое настоящая любовь.Девочек мне пришлось поднимать в одиночку. Старалась, чтобы они ни в чём не нуждались, трудилась на двух работах. Сейчас они уже взрослые, у них свои семьи. Я сейчас на группе, работать не могу, дочь Степана, любимая моя доченька, забрала к себе во Владимир. Носится со мной как с хрустальной вазой.«Путёвка» в прошлоеНедавно дочка купила билет на концерт «Парад звёзд 80-х», который я жду с нетерпением. Это будет встреча с моей юностью. Что я буду чувствовать, когда зазвучит моя любимая песня «У беды глаза зелёные», – даже представить не могу. За творчеством Сергея Беликова я следила всю жизнь. Очень расстроилась, когда увидела сюжет в программе Малахова, что он развёлся с женой. Думаю, владимирским одиноким женщинам нужно присмотреться к великому артисту.Ну а со своей стороны искренне прошу организаторов концерта дать мне возможность пообщаться с Беликовым Сергеем. Мне уже осталось недолго жить. Это будет мой самый яркий момент на этой земле...»