Алексей Евсюков, аккомпаниатор исполнителя
сочинил и посвятил певцу музыку. Народный артист России поделился
воспоминаниями о том, каким был настоящий Иосиф Кобзон.
Алексей Евсюков, аккомпаниатор исполнителя
сочинил и посвятил певцу музыку. Народный артист России поделился
воспоминаниями о том, каким был настоящий Иосиф Кобзон.
Вместе со знаменитым певцом Евсюков проработал 40 лет.
Он отметил, что у зрителей сложилось стереотипное представление об Иосифе
Кобзоне: подтянутый, с прямой спиной, всегда в костюме, в галстуке.
"А вот настоящего Кобзона он – сам Иосиф Давыдович –
иногда прятал под этим образом", – цитирует аккомпаниатора сайт Артист раскрыл секрет –
каким на самом деле был прославленный певец.
По словам Евсюкова,
Иосиф Кобзон был светлым и оптимистичным человеком. "Он стремился всегда делать
добро людям, даже зачастую не очень знакомым. Он вообще делал добро просто так,
не потому что это ему было выгодно", – отметил коллега исполнителя.
Аккомпаниатор рассказал, что
Кобзон был лиричным, несмотря на мужественность и на постоянное хождение в
галстуке. Евсюков добавил, что в душе у кумира миллионов была песня.
Напомним,
долгие годы певец боролся с онкологическим заболеванием.
перенес несколько операций и курсов химиотерапии, но болезнь
оказалась сильнее. Легендарного артиста не стало 30 августа 2018 года. похоронили его рядом с матерью на
Востряковском кладбище столицы.