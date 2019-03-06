Алексей Евсюков, аккомпаниатор исполнителя сочинил и посвятил певцу музыку. Народный артист России поделился воспоминаниями о том, каким был настоящий Иосиф Кобзон.

Алексей Евсюков, аккомпаниатор исполнителясочинил и посвятил певцу музыку. Народный артист России поделилсявоспоминаниями о том, каким был настоящий Иосиф Кобзон.Вместе со знаменитым певцом Евсюков проработал 40 лет.Он отметил, что у зрителей сложилось стереотипное представление об ИосифеКобзоне: подтянутый, с прямой спиной, всегда в костюме, в галстуке."А вот настоящего Кобзона он – сам Иосиф Давыдович –иногда прятал под этим образом", – цитирует аккомпаниатора сайт Артист раскрыл секрет –каким на самом деле был прославленный певец.По словам Евсюкова,Иосиф Кобзон был светлым и оптимистичным человеком. "Он стремился всегда делатьдобро людям, даже зачастую не очень знакомым. Он вообще делал добро просто так,не потому что это ему было выгодно", – отметил коллега исполнителя.Аккомпаниатор рассказал, чтоКобзон был лиричным, несмотря на мужественность и на постоянное хождение вгалстуке. Евсюков добавил, что в душе у кумира миллионов была песня.Напомним,долгие годы певец боролся с онкологическим заболеванием.перенес несколько операций и курсов химиотерапии, но болезньоказалась сильнее. Легендарного артиста не стало 30 августа 2018 года. похоронили его рядом с матерью наВостряковском кладбище столицы.