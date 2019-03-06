В Красноярске завершился шестой соревновательный день XXIX зимней Универсиады. Сборная России упрочила свои позиции в общем командном медальном зачете и продолжает лидировать с большим отрывом от ближайшего преследователя.

В Красноярске завершился шестой соревновательный день XXIX зимней Универсиады. Сборная России упрочила свои позиции в общем командном медальном зачете и продолжает лидировать с большим отрывом от ближайшего преследователя.Российские спортсмены общими усилиями завоевали 19 медалей, из которых семь золотых, семь серебряных и пять бронзовых. Всего же в активе российской команды 58 наград (18-22-18). Ближайшим преследователем России является команда Южной Кореи с 12 медалями (6-2-4). Третья – Швейцария с двумя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.