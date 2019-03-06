Виновницы торжества поблагодарили сотрудников за внимание и подаренное весеннее настроение...

В преддверии 8 марта сотрудники патрульно-постовой службы полиции Северо-Восточного округа столицы присоединились к акции «8 Марта- В каждый Дом», в рамках которой они поздравили милых дам и подарили им цветы. Считается, что подобная акция способствует укреплению доверительных отношений между полицией и обществом.Сотрудники патрульно-постовой службы на северо-востоке столицы вручали женщинам цветы и открытки с пожеланиями удачи и счастья.Виновницы торжества поблагодарили сотрудников за внимание и подаренное весеннее настроение.Неожиданный сюрприз привел в восторг всех участниц акции. Некоторые дамы признались, что из-за забот и суеты забыли о празднике, а цветы и приятные слова от стражей порядка согрели их сердца.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29