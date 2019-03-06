Сатирик рассказал о том, как ему живется в своем почтенном возрасте. Михаил Жванецкий признался, что иногда его посещают грустные мысли.

Сатирик рассказал о том, как ему живется в своемпочтенном возрасте. Михаил Жванецкий признался, что иногда его посещаютгрустные мысли.6 марта писать отмечает юбилей. Не смотря на годы, Михаил Жванецкий до сих порвыступает на сцене со своими искрометными рассказами.Сатирик продолжает творить, но его истории все болеемрачные. По словам самого автора, они отображают ситуацию в стране. К старостиже Михаил Жванецкий подходит философски. Однако время от времени его все же одолевают грустные мысли о смерти."Возраст такой, что приходят иногда такие мысли. Но я о ней думаю немного инечасто. В основном, когда заболею и приходится обращаться к врачу", – цитируетписателя . При этом Жванецкий отметил, что еговозраст дает больше счастья, но меньше удач.Сатирик признался, что больших удач уже не ждет. По словам , теперь ему интереснее создавать истории на непростые темы, а не назлобу дня.Армия поклонников творчества сатирика не редеет. Люди многие годыс удовольствием приходят на его выступления. Писатель доволен, что у негопо-прежнему очень благодарные зрители. "Главное, что я заслужил к 85годам – хорошая публика. Причем она везде хорошая: умная, слушающая,слышащая, понимающая", – поделился писатель.признался, что высшая радость для него – этовидеть полный зал. "Это очень освежает артиста. Сразу выздоравливаешь", -отметил сатирик.