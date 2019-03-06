Капитан Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин поделился своими соображениями о имеющейся у него возможности достичь рубежа в 50 голов за сезон в Национальной хоккейной лиге.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился своими соображениями о имеющейся у него возможности достичь рубежа в 50 голов за сезон в Национальной хоккейной лиге."Когда есть возможность достичь такой отметки, то это всегда приятно, — приводит слова Овечкина Спорт24.Ru со ссылкой на официальный сайт НХЛ. – К сожалению, в прошедшем сезоне мне не удалось этого сделать. Но в текущем почему бы и нет? 50 – крутое число".Напомним, что на данный момент в активе российского нападающего 45 заброшенных шайб в 65 играх НХЛ. Он является лидером снайперской гонки лиги. В случае достижения отметки в 50 голов за сезон это станет для него восьмым подобным случаем в его заокеанской карьере.