Певица сделала смелое заявление. Алена
Апина призналась, что ей не раз снился президент России.
Певица сделала смелое заявление. Алена
Апина призналась, что ей не раз снился президент России.
54-летняя знаменитость назвала Владимира Путина самым ярким
эротическим сном для женщин. По словам Алены Апиной, глава государства снился
ей несколько раз в "смелых образах".
Кроме того, артистка поведала, что в том же самом признавались
многие ее знакомые, передает телеканал "Дождь". Алена Апина также отметила,
что до сих пор не смогла разгадать, к чему снится российский президент.
На вопрос о том, в чем притягательность образа Владимира
Путина, Алена Апина заметила, что президент является главным мужчиной страны.
Отметим, что певица частенько делится довольно откровенными фото на своей
страничке в Instagram.
Так, ранее
возмутила поклонников откровенным нарядом. В своем микроблоге она опубликовала
фотографию, где была одета в одну рубашку, застигнутую только на несколько
пуговиц. Прелести исполнительницы оказались почти полностью обнажены. "Елена, сексуальность нужна для
продолжения рода. А для женщины в вашем возрасте необходимо достоинство, а не
голая сися", "Лет много, а все туда же... стыдно было бы в полтинник
оголяться...", – высказались подписчики