Певица сделала смелое заявление. Алена Апина призналась, что ей не раз снился президент России.

Певица сделала смелое заявление. АленаАпина призналась, что ей не раз снился президент России.54-летняя знаменитость назвала Владимира Путина самым яркимэротическим сном для женщин. По словам Алены Апиной, глава государства снилсяей несколько раз в "смелых образах".Кроме того, артистка поведала, что в том же самом признавалисьмногие ее знакомые, передает телеканал "Дождь". Алена Апина также отметила,что до сих пор не смогла разгадать, к чему снится российский президент.На вопрос о том, в чем притягательность образа ВладимираПутина, Алена Апина заметила, что президент является главным мужчиной страны.Отметим, что певица частенько делится довольно откровенными фото на своейстраничке в Instagram.Так, ранеевозмутила поклонников откровенным нарядом. В своем микроблоге она опубликовалафотографию, где была одета в одну рубашку, застигнутую только на несколькопуговиц. Прелести исполнительницы оказались почти полностью обнажены. "Елена, сексуальность нужна дляпродолжения рода. А для женщины в вашем возрасте необходимо достоинство, а неголая сися", "Лет много, а все туда же... стыдно было бы в полтинникоголяться...", – высказались подписчики