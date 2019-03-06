Следователи предъявили советнику главы Газпром межрегионгаз Раулю Арашукову официальное обвинение в хищении газа на 30 миллиардов рублей и создании преступного сообщества.

Следователи предъявили советнику главы "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову официальное обвинение в хищении газа на 30 миллиардов рублей и создании преступного сообщества, сообщил ТАСС осведомленный источник в следственных органах. Ранее Арашуков являлся подозреваемым по этим же статьям.Всего в рамках этого дела ранее были задержаны 9 человек, в числе которых сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков (сын Рауля Арафукова), работники подразделений ООО "Газпром межрегионгаз", АО "Газпром газораспределение", ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", АО "Газпром газораспределение Ставрополь". В розыск объявлены еще несколько человек.В ходе расследования сотрудники СК РФ вместе с оперативниками ФСБ и МВД РФ провели масштабные обыски в 22 городах Ставропольского края, Карачаево-Черкесской республике и республики Дагестан.