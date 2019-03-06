Бывший нападающий санкт-петербургского Зенита Андрей Аршавин был признан лучшим российским футболистов за всю историю Лиги чемпионов по версии испанского телеканала Movistarplus. В голосовании он набрал 45 процентов голосов.

Бывший нападающий санкт-петербургского "Зенита" Андрей Аршавин был признан лучшим российским футболистом за всю историю Лиги чемпионов по версии испанского телеканала Movistarplus. В голосовании он набрал 45 процентов голосов.В опросе он опередил таких представителей российского футбола, как Александр Мостовой, которому отдали предпочтение 23 процента респондентов, Дмитрия Аленичева (18 процентов) и Валерия Карпина (14 процентов).В матчах Лиги чемпионов Аршавин провел 42 матча, в которых стал автором семи забитых голов и семи результативных передач. Свою профессиональную карьеру россиянин завершил в 2018 году в статусе игрока "Кайрата" – клуба чемпионата Казахстана.