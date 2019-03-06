В Континентальной хоккейной лиге команды продолжают бороться за выход в следующий этап плей-офф. В Астане Барыс в пятом матче серии с нижегородским Торпедо одержал победу со счетом 3:1. Теперь счет в серии 3:2 в пользу представителя Казахстана.

В Континентальной хоккейной лиге команды продолжают бороться за выход в следующий этап плей-офф. В Астане "Барыс" в пятом матче серии с нижегородским "Торпедо" одержал победу со счетом 3:1. Теперь счет в серии 3:2 в пользу представителя Казахстана.Подопечные Андрея Скабелки достаточно быстро повели в счете после голов Мэттью Фрэттина и Брэндона Боченски в первом периоде. Во втором Андре Петерссон довел преимущество астанинцев до комфортного. Хоккеистов "Торпедо" хватило на одну ответную шайбу в исполнении Роберта Саболича.Теперь серия до четырех побед переезжает в Нижний Новгород. Шестая встреча соперников состоится 8 марта.