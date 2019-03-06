27-летнюю наследницу журналистки задержали ночью на севере Москвы. У Александры Максимовской обнаружили 4,5 грамма наркотического вещества.

27-летнюю наследницу журналистки задержалиночью на севере Москвы. У Александры Максимовской обнаружили 4,5 грамманаркотического вещества.Известно,что девушка находится на шестом месяце беременности. В отношении дочери МарианныМаксимовской возбуждено уголовное дело.Судрассмотрит ходатайство об аресте ее аресте, передает Lenta.ru со ссылкой на собственный источник. Такжесообщается, что изданию не удалось получить официального подтверждения данной информации.Подробностямипроизошедшего поделился Telegram-каналBaza. Сообщается, что взяли дочь после сообщения вполицию некоего неравнодушного гражданина. Как утверждает Telegram-канал, мужчина подалписьменное заявление в ОМВД по Головинскому району.Кроме наркотического вещества, как пишет канал, присебе у девушки нашли 31500 рублей. "Сейчас Александра Максимовская на допросе,она заявляет, что невиновна и ее подставили. Девушка утверждает, что никогда"не употребляла" и ее просто попросили передать этот пакет. Чтовнутри него – она не знает", – пишет Telegram-канал Baza.– знаменитая российская журналистка, экс-заместитель главного редактора телеканала РЕНТВ. В прошлом году она возглавила группу компаний "Михайлов ипартнеры".