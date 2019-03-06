Российские биатлонисты не оставили шансов соперникам в мужском спринте и заняли весь пьедестал на XXIX зимней Универсиаде. В Красноярске на дистанции 10 километров первенствовал Эдуард Латыпов, победное время которого составило 25 минут 01,2 секунды.

Российские биатлонисты не оставили шансов соперникам в мужском спринте и заняли весь пьедестал на XXIX зимней Универсиаде. В Красноярске на дистанции 10 километров первенствовал Эдуард Латыпов, победное время которого составило 25 минут 01,2 секунды.При этом на огневом рубеже он допустил два промаха. Серебряную медаль завоевал Дмитрий Иванов, не смазав ни одного выстрела, но проигравшего ходом 8,7 секунды. Замкнул тройку лучших Никита Поршнев, финишировавший спустя 10,1 секунды после победителя, допустив один промах на стрельбе.Отметим, что в десятку лучших вошли также еще два российских биатлониста: Василий Томшин с отставанием в 1 минуту 45,1 и тремя промахами ставший девятым, а Алексей Чулев отстал на 1 минуту 52,8 секунды, дважды смазал выстрелы и финишировал десятым.