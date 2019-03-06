Певец Александр Серов отметил, что телеведущий Дмитрий Борисов может стать ему отличным зятем. Артист готовится к свадьбе.

Певец Александр Серов отметил, что телеведущий ДмитрийБорисов может стать ему отличным зятем. Артист готовится к свадьбе.Пару месяцев назад дочь Александра Серова Мишель,опубликовала в личном Instagram снимок. Девушка запечатлела свою руку лежащейна руке таинственного поклонника.На безымянном пальце наследницы звезды красовалось помолвочноекольцо с крупным бриллиантом. "Я сказала: "Да", – прокомментировала фотоМишель.Следом в Сети появились сплетни, что тайный жених Серовой –это известный телеведущий Дмитрий Борисов. Многие диванные детективы отмечали,что в соцсетях Мишель присутствуют только два мужчины – ее отец иДмитрий Борисов.Через несколько месяцев после появления слухов телеведущийрешил расставить все точки над i.На съемках программы "Пусть говорят" Первого канала, где также присутствовалиМишель и Александр Серовы, Борисов попросил певца побыстрее отвести дочь калтарю."Выдавайте скорее замуж Мишель. Там уже знаете, пока идутвсе наши программы, нас с Мишель уже поженили, между прочим. Нам вкомментариях, что мне, что ей, пишут. Я уже хочу просто показать, кто тамобладатель этой руки всей стране, чтобы уже не было уже этих домыслов, чтобывсе уже получили опровержение или подтверждение", – высказался Дмитрий.Артист с юмором отнесся к требованию телеведущего. Онотметил, что с удовольствием породнился бы с Борисовым. "Дима, ты очень симпатичный парень. Я был быне против, если бы ты был бы моим зятем", – рассмеялся Серов.