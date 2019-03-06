Певец Александр Серов отметил, что телеведущий Дмитрий
Борисов может стать ему отличным зятем. Артист готовится к свадьбе.
Певец Александр Серов отметил, что телеведущий Дмитрий
Борисов может стать ему отличным зятем. Артист готовится к свадьбе.
Пару месяцев назад дочь Александра Серова Мишель,
опубликовала в личном Instagram снимок. Девушка запечатлела свою руку лежащей
на руке таинственного поклонника.
На безымянном пальце наследницы звезды красовалось помолвочное
кольцо с крупным бриллиантом. "Я сказала: "Да", – прокомментировала фото
Мишель.
Следом в Сети появились сплетни, что тайный жених Серовой –
это известный телеведущий Дмитрий Борисов. Многие диванные детективы отмечали,
что в соцсетях Мишель присутствуют только два мужчины – ее отец и
Дмитрий Борисов.
Через несколько месяцев после появления слухов телеведущий
решил расставить все точки над i.
На съемках программы "Пусть говорят" Первого канала, где также присутствовали
Мишель и Александр Серовы, Борисов попросил певца побыстрее отвести дочь к
алтарю.
"Выдавайте скорее замуж Мишель. Там уже знаете, пока идут
все наши программы, нас с Мишель уже поженили, между прочим. Нам в
комментариях, что мне, что ей, пишут. Я уже хочу просто показать, кто там
обладатель этой руки всей стране, чтобы уже не было уже этих домыслов, чтобы
все уже получили опровержение или подтверждение", – высказался Дмитрий.
Артист с юмором отнесся к требованию телеведущего. Он
отметил, что с удовольствием породнился бы с Борисовым. "Дима, ты очень симпатичный парень. Я был бы
не против, если бы ты был бы моим зятем", – рассмеялся Серов.