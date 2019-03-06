Одна из главных проблем новой категории мобильных устройств, сгибаемых смартфонов — защита гибкого экрана от повреждений. В обычных аппаратах применяется закаленное стекло, однако в гибких вроде Samsung Galaxy Fold или Huawei Mate X пока приходится полагаться на специальные полимеры, которые не так надежны. Компания Corning, чье закаленное стекло используется в большинстве флагманских смартфонов, обещает решить эту проблему в течение ближайших двух лет.

Одна из главных проблем новой категории мобильных устройств, сгибаемых смартфонов — защита гибкого экрана от повреждений. В обычных аппаратах применяется закаленное стекло, однако в гибких вроде Samsung Galaxy Fold или Huawei Mate X пока приходится полагаться на специальные полимеры, которые не так надежны. Компания Corning, чье закаленное стекло используется в большинстве флагманских смартфонов, обещает решить эту проблему в течение ближайших двух лет.Главный управляющий Corning Джон Бэйн рассказал в интервью изданию Wired, что компания ведёт работу над гибким защитным стеклом. По его словам, главная проблема — сделать покрытие тонким и гибким, при этом не пожертвовав прочностью. В настоящий момент компания поставила перед собой задачу создать прочное стекло толщиной 0,1 мм, которое могло бы без повреждений сгибаться по окружности с радиусом 3-5 мм.В 2017-м стало известно, отмечает The Verge, что Apple инвестировала в Corning 200 млн долларов с целью поддержать, в том числе, исследования и разработки. Как указывают некоторые патенты "яблочной" фирмы, компания уже несколько лет исследует возможности производства гибкой электроники, а, по слухам, компания планирует выпустить гибкий смартфон уже в 2020-м году.Corning уже прозводит гибкое стекло Willow Glass, однако для экранов его использовать нельзя. Дело в том, что производственный процесс требует погружения в соляной раствор, что привело бы к коррозии электронных компонентов.