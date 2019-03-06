Экс-глава автомобильного концерна Renault-Nissan Карлос Гон выпущен из токийской тюрьмы под один из самых крупных залогов в японской судебной практике — миллиард йен.

Экс-глава автомобильного концерна Renault-Nissan Карлос Гон выпущен из токийской тюрьмы под один из самых крупных залогов в японской судебной практике — миллиард йен. Ему вменяют в вину занижение своих вознаграждений более чем на 80 миллионов долларов и неуплату налогов. За месяцы, остающиеся до начала суда, Гон и его адвокаты намерены собрать доказательства, что он стал жертвой заговора внутри своей же компании. А обвинители обещают отправить одного из экс-магнатов автоиндустрии за решетку.Журналисты, которые дежурили перед воротами токийской тюрьмы с самого утра, так и не были вознаграждены. Карлоса Гона вывезли отсюда незаметно для всех на маленькой серебристой машине. 108 дней заключения в одиночной камере позади. Он выпущен под залог в 9 миллионов долларов. Адвокаты трижды подавали прошение, но лишь после того, как накануне суд отклонил апелляцию прокуратуры, у бывшего главы Nissan появилась возможность выйти на свободу досрочно.Такого спектакля от японских тюремщиков не ожидал никто — конспирация с переодеванием в жанре шпионского детектива. Первый отвлекающий маневр — черный минивэн. Сотрудники загружают в него какие-то вещи. Затем появляется автомобиль с номером французского посла в Японии. В него садятся несколько человек, но Гона среди них явно нет. Следом выходит группа людей в форме и направляется в припаркованную рядом малолитражку, в Японии такими пользуются сотрудники коммунальных служб, курьеры или разнорабочие. Журналисты продолжают всматриваться сквозь решетку забора в ожидании Гона, и только потом выясняется, севший в малоприметную машину человек в голубой бейсболке, очках, респираторной маске и в спецовке с оранжевыми лямками дорожного рабочего — это и есть некогда самый высокооплачиваемый топ-менеджер автомобильной индустрии.Выход Карлоса Гона под залог — событие крайне редкое для японской судебной системы. Обычно те, кто попадает в это здание, остаются в заключении до суда. С таким вниманием со стороны прессы эта тюрьма сталкивается, наверное, впервые за все время своего существования. Администрация даже пошла на беспрецедентный шаг, впустив журналистов в закрытую часть тюремного комплекса.Где он будет жить до суда, держится в тайне. Его квартира должна находиться в Токио. Он не имеет права покидать пределы столицы, каждый его шаг будут фиксировать видеокамеры. Ему нельзя общаться с людьми, которые могут иметь отношение к следствию, ограничения распространяются на пользование мобильным телефоном и компьютером.Гона арестовали 19 ноября после того, как Японский топ-менеджмент Nissan Motors провел внутренне расследование против своего шефа. Его обвиняют в сокрытии от контрольных органов доходов на 45 миллионов долларов.Сам Гон все обвинения отрицает. Его выход под залог адвокаты называют большим успехом на пути к полному оправданию своего клиента.