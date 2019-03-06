Третье уголовное дело возбудило амурское управление СК России после гибели годовалого малыша из Белогорска, жестоко избитого отчимом. Теперь в отношении городских органов опеки и попечительства. Должностных лиц подозревают в халатности и ненадлежащем исполнении полномочий.

Третье уголовное дело возбудило амурское управление СК России после гибели годовалого малыша из Белогорска, жестоко избитого отчимом. Теперь в отношении городских органов опеки и попечительства. Должностных лиц подозревают в халатности и ненадлежащем исполнении полномочий, связанных с контролем за условиями жизни 17-летней мамы ребенка в семье опекуна. Ранее дела были возбуждены в отношении сожителя, который нанес ребенку жестокие побои, и самой мамы малыша.ГТРК "Амур" напоминает: 15 февраля годовалый ребенок был доставлен в Белогорскую больницу в состоянии глубокой комы. В медучреждении специалисты диагностировали у него переломы черепа, ребер и многочисленные гематомы. Мальчик умер в реанимации, так и не выйдя из комы. Врачи боролись за его жизнь две с половиной недели.