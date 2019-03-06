Приятный сюрприз ждал сегодня женщин на московских улицах.
Депутаты Госдумы решили поздравить представительниц слабого пола с 8 марта:
народные избранники дарили им цветы и плюшевые игрушки.
Приятный сюрприз ждал сегодня женщин на московских улицах.
Депутаты Госдумы решили поздравить представительниц слабого пола с 8 марта:
народные избранники дарили им цветы и плюшевые игрушки.
В праздничной уличной акции приняли участие Александр Якубовский,
Владимир Афонский, Анатолий Выборный и один из самых узнаваемых и колоритных
депутатов Николай Валуев. Улыбки не сходили с лиц проходящих женщин, которым настоящие
джентльмены вручали цветы и игрушки.
"Традиционно 8 марта – это светлый праздник, начало весны,
когда хочется женщинам угодить. И сегодня у нас такая замечательная возможность
есть", – сказал глава рабочей группы по защите прав дольщиков, член думского комитета
по энергетике Александр Якубовский.
По словам заместителя председателя комитета по транспорту и
строительству Владимира Афонского, для большинства российских мужчин этот
праздник символизирует заботу о прекрасной половине человечества.
"Жены, наши
прекрасные дамы создают уют в наших домах, берегут тепло, создают хорошее
настроение и заботятся о нас мужчинах, поэтому я искренне рад возможности
участвовать в этом прекрасном весеннем празднике", – сказал парламентарий.
К поздравлениям присоединился и заместитель главы комитета
Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
В этот день, в канун Международного женского дня от
чистого сердца поздравляем всех женщин, чтобы они всегда были любимы и
счастливы.
От женщин зависят комфорт и настроение в любой семье, сказал
Дмитрий Пирог, представляющий комитет по физической культуре, спорту, туризму и
делам молодежи. Если есть возможность,
необходимо дарить женщинам как можно больше радости, тем более в такой
замечательный праздник, как 8 марта", – уверен парламентарий.
Николая Валуева узнавали все идущие по улице женщины. Он
сказал ,что такие спонтанные поздравления особенно дороги. "Девушка, которую я
поздравил первой, была погружена в какие-то свои думы, была чем-то озабочена -
она сама об этом рассказала. А теперь она думает о весне и на ее лице появилась
улыбка", – поделился своими впечатлениями депутат.
"Женщины – это наша лучшая половина, это их праздник. И хотя
мы должны поздравлять их каждый день, в канун 8 марта это особенно актуально,
поэтому я и здесь", – рассказал член комитета Госдумы по транспорту и
строительству Максим Сураев.
Международный женский день – праздник, отмечаемый ежегодно 8
марта во многих странах. Он появился как день солидарности женщин в борьбе за
равные права и эмансипацию. В России 8 марта – выходной день и один из самых любимых
в народе праздников.