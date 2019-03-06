Приятный сюрприз ждал сегодня женщин на московских улицах. Депутаты Госдумы решили поздравить представительниц слабого пола с 8 марта: народные избранники дарили им цветы и плюшевые игрушки.

Приятный сюрприз ждал сегодня женщин на московских улицах.Депутаты Госдумы решили поздравить представительниц слабого пола с 8 марта:народные избранники дарили им цветы и плюшевые игрушки.В праздничной уличной акции приняли участие Александр Якубовский,Владимир Афонский, Анатолий Выборный и один из самых узнаваемых и колоритныхдепутатов Николай Валуев. Улыбки не сходили с лиц проходящих женщин, которым настоящиеджентльмены вручали цветы и игрушки."Традиционно 8 марта – это светлый праздник, начало весны,когда хочется женщинам угодить. И сегодня у нас такая замечательная возможностьесть", – сказал глава рабочей группы по защите прав дольщиков, член думского комитетапо энергетике Александр Якубовский.По словам заместителя председателя комитета по транспорту истроительству Владимира Афонского, для большинства российских мужчин этотпраздник символизирует заботу о прекрасной половине человечества."Жены, нашипрекрасные дамы создают уют в наших домах, берегут тепло, создают хорошеенастроение и заботятся о нас мужчинах, поэтому я искренне рад возможностиучаствовать в этом прекрасном весеннем празднике", – сказал парламентарий.К поздравлениям присоединился и заместитель главы комитетаГосдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.В этот день, в канун Международного женского дня отчистого сердца поздравляем всех женщин, чтобы они всегда были любимы исчастливы.От женщин зависят комфорт и настроение в любой семье, сказалДмитрий Пирог, представляющий комитет по физической культуре, спорту, туризму иделам молодежи. Если есть возможность,необходимо дарить женщинам как можно больше радости, тем более в такойзамечательный праздник, как 8 марта", – уверен парламентарий.Николая Валуева узнавали все идущие по улице женщины. Онсказал ,что такие спонтанные поздравления особенно дороги. "Девушка, которую япоздравил первой, была погружена в какие-то свои думы, была чем-то озабочена -она сама об этом рассказала. А теперь она думает о весне и на ее лице появиласьулыбка", – поделился своими впечатлениями депутат."Женщины – это наша лучшая половина, это их праздник. И хотямы должны поздравлять их каждый день, в канун 8 марта это особенно актуально,поэтому я и здесь", – рассказал член комитета Госдумы по транспорту истроительству Максим Сураев.Международный женский день – праздник, отмечаемый ежегодно 8марта во многих странах. Он появился как день солидарности женщин в борьбе заравные права и эмансипацию. В России 8 марта – выходной день и один из самых любимыхв народе праздников.