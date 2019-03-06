Правительственный час в Госдуме не удалось провести до конца. Начиналось все хорошо: депутаты внимательно выслушали доклад министра экономического развития Максима Орешкина. Но когда начали задавать вопросы, стало понятно, что с Орешкиным фракции хотят поговорить не только о предпринимательстве.

Правительственный час в Госдуме не удалось провести до конца. Начиналось все хорошо: депутаты внимательно выслушали доклад министра экономического развития Максима Орешкина. Но когда начали задавать вопросы, стало понятно, что с Орешкиным фракции хотят поговорить не только о предпринимательстве, как изначально было заявлено. И стояли на своем, пока слово не взял спикер Володин.На правительственный час в Государственную думу Максим Орешкин приехал с отчетом по малому и среднему бизнесу. Но депутатов интересовала не только эта тема, а нацпроекты в целом."Максим Станиславович, можно уточняющий вопрос? Какой объем средств будет направлен на реализацию госпрограмм и реализацию национальных проектов, в соответствии с Посланием президента в этом году? Сумма?" – поинтересовался председатель Госдумы России Вячеслав Володин."Сумма там — несколько сот миллиардов рублей, которые идут конкретно в этом году. Есть средства федерального бюджета, есть региональные средства", — общими словами решил отделаться от вопроса министр экономического развития России Максим Орешкин.В докладе министра депутаты, по их словам, конкретных цифр не услышали. В зале началась дискуссия."Может быть, наших председателей комитетов направить в коллегии профильных министерств именно с точки зрения контроля? Чтобы не только это требовали. Срок — деньги. Срок — деньги", — предложил глава фракции ЛДПР в Думе Владимир Жириновский.В итоге Вячеслав Володин предложил перенести правительственный час на несколько недель, чтобы дать Орешкину время подготовиться."Нам необходимо строить разговор совершенно конкретно, исходя из задач выполнения национальных проектов. Максим Станиславович, если у нас разговор получится, и мы сможем действительно конкретно обсудить эти вопросы с содержательной точки зрения, давайте мы перейдем к такому разговору. Если мы не готовы к такому разговору, нам лучше перенести рассмотрение этого вопроса", — предложил Орешкину Вячеслав Володин."Есть проблемы, здесь вы абсолютно правы. Есть проблемы у всех национальных проектов: графики их исполнения и графики достижения конкретных результатов уже в 2019 году. Поэтому, мне кажется, вопрос должен задаваться не только мне, а большему количеству членов правительства, ответственных за все национальные проекты", — согласился министр российского экономического развития.Парламентские фракции идею переноса обсуждения поддержали."Мы это полностью поддерживаем. Мы предлагаем также пригласить на это заседание статс-секретарей ведущих министерств, которые напрямую связаны с ВВП, с его развитием, ростом", — подчеркнул председатель думского комитета по аграрным вопросам, представитель фракции КПРФ Владимир Кашин."Обязательно, чтобы прозвучало в обсуждении именно выполнение указов президента. Там конкретные цифры поставлены", — настаивает замглавы фракции "Справедливой России" в Думе Валерий Гартунг.Поддержал идею и сам министр. Он подчеркнул, что в Госдуму его звали по конкретной теме, а обсуждать предложили более широкую повестку."У нас повестка была по малому и среднему предпринимательству, а реакция была совсем на другое. Мы шли по треку, который был обозначен парламентом с акцентом на малое и среднее предпринимательство. И именно так я сегодня построил свое выступление. Но председатель, и я с ним согласен, сказал, что нужно расширять повестку, нужно шире смотреть. И собраться именно по поводу общей модели достижения более высоких темпов экономического роста и конкретных действий, для того чтобы это было достигнуто", — пояснил министр экономразвития России Максим Орешкин.Решив заслушать главу министерства экономического развития в ближайшее время еще раз, депутаты вернулись к обсуждению ключевых вопросов повестки. Во втором чтении парламентарии приняли законопроект об ответственности за распространение ложной общественно значимой информации. А в окончательном третьем чтении — законопроект о запрете использования жилых помещений в многоквартирных домах в качестве хостелов.Согласно тесту документа, гостиничные услуги можно будет оказывать лишь после перевода жилого помещения в нежилое."Здесь в принципе, с нашей точки зрения, для нормального гостиничного бизнеса никакого урона не будет", — добавил первый замглавы фракции КПРФ в Думе Николай Коломейцев.В законопроекте против фейковых новостей и неуважительной информации о государственных символах, что был принят во втором чтении, особо уточняется, что речь идет о сведениях, которые создают угрозу жизни и здоровью граждан и безопасности.