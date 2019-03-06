Правительственный час в Госдуме не удалось провести до конца. Начиналось все хорошо: депутаты внимательно выслушали доклад министра экономического развития Максима Орешкина. Но когда начали задавать вопросы, стало понятно, что с Орешкиным фракции хотят поговорить не только о предпринимательстве.
Правительственный час в Госдуме не удалось провести до конца. Начиналось все хорошо: депутаты внимательно выслушали доклад министра экономического развития Максима Орешкина. Но когда начали задавать вопросы, стало понятно, что с Орешкиным фракции хотят поговорить не только о предпринимательстве, как изначально было заявлено. И стояли на своем, пока слово не взял спикер Володин.
На правительственный час в Государственную думу Максим Орешкин приехал с отчетом по малому и среднему бизнесу. Но депутатов интересовала не только эта тема, а нацпроекты в целом.
"Максим Станиславович, можно уточняющий вопрос? Какой объем средств будет направлен на реализацию госпрограмм и реализацию национальных проектов, в соответствии с Посланием президента в этом году? Сумма?" – поинтересовался председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
"Сумма там — несколько сот миллиардов рублей, которые идут конкретно в этом году. Есть средства федерального бюджета, есть региональные средства", — общими словами решил отделаться от вопроса министр экономического развития России Максим Орешкин.
В докладе министра депутаты, по их словам, конкретных цифр не услышали. В зале началась дискуссия.
"Может быть, наших председателей комитетов направить в коллегии профильных министерств именно с точки зрения контроля? Чтобы не только это требовали. Срок — деньги. Срок — деньги", — предложил глава фракции ЛДПР в Думе Владимир Жириновский.
В итоге Вячеслав Володин предложил перенести правительственный час на несколько недель, чтобы дать Орешкину время подготовиться.
"Нам необходимо строить разговор совершенно конкретно, исходя из задач выполнения национальных проектов. Максим Станиславович, если у нас разговор получится, и мы сможем действительно конкретно обсудить эти вопросы с содержательной точки зрения, давайте мы перейдем к такому разговору. Если мы не готовы к такому разговору, нам лучше перенести рассмотрение этого вопроса", — предложил Орешкину Вячеслав Володин.
"Есть проблемы, здесь вы абсолютно правы. Есть проблемы у всех национальных проектов: графики их исполнения и графики достижения конкретных результатов уже в 2019 году. Поэтому, мне кажется, вопрос должен задаваться не только мне, а большему количеству членов правительства, ответственных за все национальные проекты", — согласился министр российского экономического развития.
Парламентские фракции идею переноса обсуждения поддержали.
"Мы это полностью поддерживаем. Мы предлагаем также пригласить на это заседание статс-секретарей ведущих министерств, которые напрямую связаны с ВВП, с его развитием, ростом", — подчеркнул председатель думского комитета по аграрным вопросам, представитель фракции КПРФ Владимир Кашин.
"Обязательно, чтобы прозвучало в обсуждении именно выполнение указов президента. Там конкретные цифры поставлены", — настаивает замглавы фракции "Справедливой России" в Думе Валерий Гартунг.
Поддержал идею и сам министр. Он подчеркнул, что в Госдуму его звали по конкретной теме, а обсуждать предложили более широкую повестку.
"У нас повестка была по малому и среднему предпринимательству, а реакция была совсем на другое. Мы шли по треку, который был обозначен парламентом с акцентом на малое и среднее предпринимательство. И именно так я сегодня построил свое выступление. Но председатель, и я с ним согласен, сказал, что нужно расширять повестку, нужно шире смотреть. И собраться именно по поводу общей модели достижения более высоких темпов экономического роста и конкретных действий, для того чтобы это было достигнуто", — пояснил министр экономразвития России Максим Орешкин.
Решив заслушать главу министерства экономического развития в ближайшее время еще раз, депутаты вернулись к обсуждению ключевых вопросов повестки. Во втором чтении парламентарии приняли законопроект об ответственности за распространение ложной общественно значимой информации. А в окончательном третьем чтении — законопроект о запрете использования жилых помещений в многоквартирных домах в качестве хостелов.
Согласно тесту документа, гостиничные услуги можно будет оказывать лишь после перевода жилого помещения в нежилое.
"Здесь в принципе, с нашей точки зрения, для нормального гостиничного бизнеса никакого урона не будет", — добавил первый замглавы фракции КПРФ в Думе Николай Коломейцев.
В законопроекте против фейковых новостей и неуважительной информации о государственных символах, что был принят во втором чтении, особо уточняется, что речь идет о сведениях, которые создают угрозу жизни и здоровью граждан и безопасности.