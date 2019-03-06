Новоселье, смена управляющей компании, суд - такая нерадостная перспектива открывается перед собственниками квартир жилого комплекса в Новой Москве. Застройщик обещал не только удобные квартиры, но и торговый центр, детский сад, школу и даже церковь. Вместо этого люди получили коммунальный хаос - от грибка на стенах до неубранных дворов.

Новоселье, смена управляющей компании, суд — такая нерадостная перспектива открывается перед собственниками квартир жилого комплекса в Новой Москве. Застройщик обещал не только удобные квартиры, но и торговый центр, детский сад, школу и даже церковь. Вместо этого люди получили коммунальный хаос — от грибка на стенах до неубранных дворов.Жилой комплекс "Борисоглебское" в Новой Москве похож на заброшенную стройплощадку, хотя большинство домов уже сданы и заселены (некоторые даже два года назад). Дворы утопают в сугробах, почти нет тротуаров. С крыш свисают ледяные глыбы. Но обращаться к коммунальщикам жители опасаются — последняя уборка чуть не закончилась разбитыми окнами.Рекламируя дома, застройщик обещал, что здесь также появится школа, торговый центр, даже небольшая церковь. Но пока что единственный вариант для жителей, похоже, вылепить их самим из гигантской горы снега, песка и земли, которая украшает центр комплекса.Из выполненных обещаний — детская площадка. Одна на 80 домов. И детский сад — брошенный, напоминающий скорее декорацию. А ведь большинство жильцов — с маленькими детьми.При этом жильцы исправно оплачивают коммунальные услуги, и управляющая компания не стесняется брать деньги по самым высоким столичным стандартам.- У нас нет подвалов, нет систем пожаротушения, у нас нет в домах перил. Но все это прописано в договоре, за это оплачиваются деньги. В общем-то каждая квартира переплачивает ежемесячно от 400 до 700 рублей.На шум, поднявшийся в комплексе, прибежал человек, которого жители увидели впервые. Представился заместителем директора новой управляющей компании. Говорил, что сейчас принимают дела."Дела плохие, качество строительства ужасное. Уборкой занимаемся по мере поступления денег", — объясняет Вадим Тюрин, заместитель генерального директора управляющей компании.Когда журналисты решили поговорить напрямую с представителями застройщика, в полупустом офисе неподалеку от комплекса обнаружился все тот же заместитель директора. За это время успел придумать новое оправдание проблем с домами.- Погода виновата, сыро все.- Только погода? А все остальное идеально построено, идеально сделано?- Ну что вы хотите от меня услышать?"Управляющие компании, аффилированные с застройщиком, заинтересованы в сокрытии недоделок и недостатков. Я бы советовал не то что искать новую управляющую компанию, а попытаться создать самоуправление — ТСН или кооператив, чтобы они сами разобрались, сколько стоит та или иная услуга, и иметь возможность экономить", — объясняет Константин Крохин, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы.Юристы также советуют не тянуть с коллективными исками к застройщику, пока еще есть возможность заставить его через суд довести дома до приемлемого состояния.