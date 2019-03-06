Бывший глава Nissan Карлос Гон сегодня покинул токийскую тюрьму, где находился с ноября 2018 года. Накануне Токийский окружной суд с третьей попытки согласился выпустить обвиняемого под залог в 1 миллиард японских иен (8,9 миллиона долларов).

Бывший глава Nissan Карлос Гон сегодня покинул токийскую тюрьму, где находился с ноября 2018 года. Накануне Токийский окружной суд с третьей попытки согласился выпустить обвиняемого под залог в 1 миллиард японских иен (8,9 миллиона долларов).Правда, условия освобождения оказались достаточно жесткими. Карлос Гон не может покидать территорию Японии, а также пользоваться мобильным телефоном и Интернетом. Работать за компьютером он сможет только в офисе своего адвоката в рабочее время. Кроме того, входы и выходы в его дом будут оборудованы камерами видеонаблюдения, передает "Интерфакс".Карлос Гон обвиняется по нескольким статьям, в том числе в занижении полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на 80 миллионов за 8 лет. Кроме того его подозревают в том, что он покрыл убытки, понесенные в результате частных инвестиций, за счет Nissan. Сумма убытков составила 15,5 миллиона долларов.Сам бывший топ-менеджер корпорации отрицает все обвинения. Адвокаты надеются, что освобождение Гона из заключения позволит ему основательно подготовиться к предстоящему судебному процессу.