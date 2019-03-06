Британский теннисист Энди Маррей сообщил о том, что готов вернуться в профессиональный теннис после того, как перенес операцию на тазобедренном суставе. Ранее шотландец заявлял о возможном завершении карьеры из-за не покидающих его болей в бедре.

Британский теннисист Энди Маррей сообщил о том, что готов вернуться в профессиональный теннис после того, как перенес операцию на тазобедренном суставе. Ранее шотландец заявлял о возможном завершении карьеры из-за не покидающих его болей в бедре."Я точно продолжу играть, потому что у меня больше нет болей в бедре, — приводит слова Маррея ТАСС со ссылкой на Sky Sports. – Восстановление после операции проходит медленно, но достаточно хорошо. Мне просто необходимо подождать и посмотреть, как пойдут дела".Отметим, что теннисист, возглавлявший мировой рейтинг ATP, ранее не исключал, что Открытый чемпионат Австралии по теннису может стать для него последним в карьере из-за продолжительных болей в бедре. Данная операция стала для него второй. Отметим, что Маррей имеет в своем активе 45 титулов в одиночном разряде.