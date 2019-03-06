Компания Google начала тестировать рекламу, встраиваемую в сервис для поиска картинок. Теперь, когда пользователь ищет, например, изображение дивана, офисного стола или предмета интерьера, ему могут показываться метки с указанием цены и ссылкой в интернет-магазин — как в Instagram и Pinterest.

Компания Google начала тестировать рекламу, встраиваемую в сервис для поиска картинок. Теперь, когда пользователь ищет, например, изображение дивана, офисного стола или предмета интерьера, ему могут показываться метки с указанием цены и ссылкой в интернет-магазин — как в Instagram и Pinterest.Новый рекламный формат касается только спонсорских изображений, которые показываются в самом начале поисковой выдачи. Поверх обычных картинок теги накладываться не будут.В Google сослались на исследование, согласно которому 50% покупателей приняли решение о покупке, увидев изображение товара в онлайне. Реклама, сказали в поисковике, пока видна только "небольшому проценту" пользователей, которые ищут картинки на определенную тему, например домашние офисы и абстрактное искусство.