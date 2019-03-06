06.03.2019

2019-03-06 15:25:04

Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий

Уважаемые граждане!

С 6 по 8 марта 2019 г. во Владимирской области ожидается резкое понижение температуры воздуха и, как следствие, образование гололедицы на автомобильных дорогах.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта, нарядами ДПС ГИБДД осуществляется регулярное патрулирование на маршрутах, постоянный контроль за состоянием автотрассы и круглосуточное отслеживание складывающейся дорожной обстановки.

Вместе с этим Государственная инспекция безопасности дорожного движения рекомендует водителям воздержаться от поездок (пользоваться общественным транспортом), максимально снизить скоростной режим движения, выбирать увеличительную дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, исключить обгоны при наличии встречного транспорта, даже если он находится на большом расстоянии.

Будьте внимательны, не подвергайте свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения опасности!

