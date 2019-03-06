Нижняя палата в ходе пленарного заседания в среду, 6 марта, приняла во втором чтении поправки в законодательство об информации и изменения в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на противодействие распространению недостоверных сведений в СМИ. Максимальные штрафы за нарушение составят 1,5 миллиона рублей.

Нижняя палата в ходе пленарного заседания в среду, 6 марта, приняла во втором чтении поправки в законодательство об информации и изменения в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на противодействие распространению недостоверных сведений в СМИ. Максимальные штрафы за нарушение составят 1,5 миллиона рублей.Фейковыми новостями в законопроекте называется недостовернаяобщественно значимая информация, которая распространяется под видом правдивыхсообщений, создает угрозу для безопасности граждан, объектов инфраструктуры, втом числе транспортной и социальной, а также кредитных организаций.На основании обращения Генпрокуратуры Роскомнадзоруведомляет редакцию сетевого издания о необходимости удаления недостовернойинформации. Решение надзорного ведомства можно будет оспорить в суде. Послеудаления владелец ресурса уведомляет об этомРоскомнадзор.Ко второму чтению в нормативно-правовой акт была внесенапоправка, которая вывела из-под процедур блокировки новостные агрегаторы. Взаконодательстве уже содержится норма о необходимости их противодействияфейковым новостям.За распространение недостоверной информации штраф дляграждан составит от 30 до 100 тысяч рублей. Для должностных лиц санкцияужесточается до 200 тысяч, а для юридических – до 300.За повторное нарушение сумма штрафа существенно возрастает.Для граждан она может доходить до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – до600 тысяч, а для организаций – до миллиона.Ужесточается наказание в случае, если фейковая новостьпривела к смерти человека, нарушению общественного порядка, прекращение работыобъектов инфраструктуры и кредитных организаций. Физическим лицам грозит за этоштраф до 400 тысяч рублей, для должностных – до 900, а для организаций – до 1,5миллиона рублей.Также во втором чтении парламентарии приняли законопроект оборьбе с оскорблением государственных символов. Устанавливаетсяадминистративная ответственность за выражение в неприличной форме явного неуваженияв интернете к госсимволам, в том числе Конституции, а также органам власти.Приобсуждении документа особо отмечалось, что речь в нем идет не о критике, аименно об оскорблениях. Причем, не о конкретных чиновниках, а органах власти вцелом.Если действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то запубликацию таких материалов грозит штраф до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение– до 200 тысяч или административный арест до 15 суток. Если правонарушениесовершило лицо, уже подвергавшееся административному наказанию за аналогичноедеяние более двух раз, что штраф возрастает до 300 тысяч.