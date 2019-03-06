Нижняя палата в ходе пленарного заседания в среду, 6 марта, приняла во втором чтении поправки в законодательство об информации и изменения в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на противодействие распространению недостоверных сведений в СМИ. Максимальные штрафы за нарушение составят 1,5 миллиона рублей.
Нижняя палата в ходе пленарного заседания в среду, 6 марта, приняла во втором чтении поправки в законодательство об информации и изменения в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на противодействие распространению недостоверных сведений в СМИ. Максимальные штрафы за нарушение составят 1,5 миллиона рублей.
Фейковыми новостями в законопроекте называется недостоверная
общественно значимая информация, которая распространяется под видом правдивых
сообщений, создает угрозу для безопасности граждан, объектов инфраструктуры, в
том числе транспортной и социальной, а также кредитных организаций.
На основании обращения Генпрокуратуры Роскомнадзор
уведомляет редакцию сетевого издания о необходимости удаления недостоверной
информации. Решение надзорного ведомства можно будет оспорить в суде. После
удаления владелец ресурса уведомляет об этом
Роскомнадзор.
Ко второму чтению в нормативно-правовой акт была внесена
поправка, которая вывела из-под процедур блокировки новостные агрегаторы. В
законодательстве уже содержится норма о необходимости их противодействия
фейковым новостям.
За распространение недостоверной информации штраф для
граждан составит от 30 до 100 тысяч рублей. Для должностных лиц санкция
ужесточается до 200 тысяч, а для юридических – до 300.
За повторное нарушение сумма штрафа существенно возрастает.
Для граждан она может доходить до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – до
600 тысяч, а для организаций – до миллиона.
Ужесточается наказание в случае, если фейковая новость
привела к смерти человека, нарушению общественного порядка, прекращение работы
объектов инфраструктуры и кредитных организаций. Физическим лицам грозит за это
штраф до 400 тысяч рублей, для должностных – до 900, а для организаций – до 1,5
миллиона рублей.
Также во втором чтении парламентарии приняли законопроект о
борьбе с оскорблением государственных символов. Устанавливается
административная ответственность за выражение в неприличной форме явного неуважения
в интернете к госсимволам, в том числе Конституции, а также органам власти.
При
обсуждении документа особо отмечалось, что речь в нем идет не о критике, а
именно об оскорблениях. Причем, не о конкретных чиновниках, а органах власти в
целом.
Если действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то за
публикацию таких материалов грозит штраф до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение
– до 200 тысяч или административный арест до 15 суток. Если правонарушение
совершило лицо, уже подвергавшееся административному наказанию за аналогичное
деяние более двух раз, что штраф возрастает до 300 тысяч.