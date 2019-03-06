Законопроект, запрещающий устраивать хостелы в жилых многоквартирных домах, принят Государственной думой России на пленарном заседании 6 марта.

Законопроект, запрещающий устраивать хостелы в жилых многоквартирных домах, принят Государственной думой России на пленарном заседании 6 марта, сообщает агентство ТАСС.Согласно этому документу, открыть хостел можно только в нежилом помещении, где есть звукоизоляция, пожарная сигнализация, сейф для ценностей, охрана и все необходимое для уборки номеров.Напомним, закон был предложен еще в 2015 году. Над ним трудились депутаты из всех фракций Думы. Первое чтение документа прошло в 2016 году. Далее в проект внесли ряд правок, однако они противоречили законодательству некоторых российских регионов и Конституции РФ. Поэтому депутаты приняли решение вернуться к самой первой редакции.