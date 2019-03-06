Задушить Венесуэлу любой ценой. Такова цель Штатов. В Каракасе уже прокомментировали разговор пранкеров с американским спецпосланником Абрамсом. Опытный дипломат попался на уловку.

Задушить Венесуэлу любой ценой. Такова цель Штатов. В Каракасе уже прокомментировали разговор пранкеров с американским спецпосланником Абрамсом. Опытный дипломат попался на уловку.Эллиот Абрамс — один из самых опытных сотрудников нынешней администрации США. Но долгие годы работы на самых ответственных постах не помогли спецпосланнику президента США раскусить российских пранкеров. Во время беседы с человеком, назвавшим себя президентом Швейцарии, у Абрамса не вызвали ни малейшего подозрения слова о том, что венесуэльские чиновники якобы прятали деньги в банках Limpopo и Lexus Vovanialle Bank Limited.Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада уверен: беседа Абрамса и пранкеров в очередной раз доказывает, что политика Вашингтона в отношении Каракаса основана на лжи."Отчаянные нападки на Венесуэлу вынуждают чиновников Трампа, его органы пропаганды и американских марионеток в Венесуэле подхватывать любую ложь, которую они встречают", — подчеркнул венесуэльский дипломат в своем Twitter.Все активы заморозить, деньги передать самозванцу Хуану Гуайдо. Думая, что общается с президентом Швейцарии Ули Маурером, Эллиот Абрамс несколько раз подчеркнул: Вашингтон рассчитывает на лояльность европейских партнеров, иначе могут возникнуть проблемы."Есть риск, что в отношении любого швейцарского банка, который передаст эти активы, в будущем может быть подан иск со стороны будущего законного правительства Венесуэлы (Гуайдо) в связи с тем, что такой банк допустил по сути разворовывание данных активов. Я хотел бы добавить еще кое-что. И это даже без судебных разбирательств. Я говорю о высоких репутационных рисках для банков, которые ведут дела с режимом Мадуро", — запугивал Эллиот Абрамс.Чтобы швейцарцам было проще вычислить владельцев нужных американцам счетов, агентство Bloomberg даже опубликовало заказную статью. Она должна была вызвать панику у тех венесуэльцев, которые якобы прячут деньги в Швейцарии. Министр связи Венесуэлы в своем Twitter задается вопросом: как на удочку пранкеров могла попасть целая империя."Два русских шутника смеются в лицо специалисту по смене режима и другим тонкостям... Если бы это не было так трагично, это было бы смешно", — соглашается венесуэльский министр.Сами пранкеры считают самой удачной частью разговора с Абрамсом его слова о том, что Белый дом не планирует атаковать Венесуэлу, а многочисленные рассуждения о возможном военном вмешательстве – это всего лишь элемент психологического давления на официальный Каракас."Удалось выяснить реальные мысли Вашингтона. Господин Абрамс признался, что все это время, что в Совбезе ООН, что в СМИ, они просто блефовали, что они надеются взять правительство Венесуэлы измором. Поэтому эта запись говорит о том, что Мадуро может быть спокоен", — подчеркивает пранкер Лексус, он же Алексей Столяров.После разговора пранкеров с Абрамсом, на связь с Вованом и Лексусом вышел Карлос Веккью. Он называет себя послом Хуана Гуайдо в США. Веккью активно интересовался, когда швейцарцы переведут его боссу обещанные деньги. Как и Вашингтон, он, очевидно, не понимает простой факт — венесуэльские деньги в швейцарских банках, как власть Гуайдо, существуют только на словах.