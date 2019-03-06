Умение считать и быть вежливой с клиентами. К стандартным для продавца навыкам жительница города Владимир добавила еще крепкий хук справа, чем обеспечила себе уважение покупателей и тысячи просмотров в Интернете. Как нокаут становится веским аргументом?

Умение считать и быть вежливой с клиентами. К стандартным для продавца навыкам жительница города Владимир добавила еще крепкий хук справа, чем обеспечила себе уважение покупателей и тысячи просмотров в Интернете. Как нокаут становится веским аргументом?Час ночи. В круглосуточном магазине самый разгар торговли. Двое посетителей, по всей видимости, выясняют, кто первый в очереди, и один из оппонентов явно выигрывает спор, используя в качестве аргумента холодильник с пивом. И вот из-за кассы выбегает хрупкая девушка и хуком справа разряжает ситуацию.Хулиган начинает возмущаться, но тут получает прямой в челюсть — нокаут. Спасенный нетрезвый покупатель бежит к продавщице с благодарностями. Этому видео с камеры наблюдения владимирского магазина уже два года, но в Сети оно появилось только сейчас, и за несколько дней обрело популярность, а героиня ролика — мировую славу.Карина Еремеева — мать двоих детей. Сейчас девушка в декретном отпуске, она согласилась показать на месте, как все происходило.- Я испугалась за мужчину. Я действительно думала, что он сейчас пробьет ему голову, и это было бы все плачевно. Поэтому так все получилось. А последний удар… Вот многие думают, что просто так. Нет, не просто так: мужчина начал угрожать и вдобавок еще плюнул в меня, поэтому вот так среагировала.Карина боксом начала заниматься еще в школе, поэтому о тревожной кнопке в тот момент даже не подумала: просто пошла и решила проблему. На видео этого нет, но первую помощь нокаутированному тоже оказывала Карина: при падении мужчина сломал лодыжку. После этого он так зауважал Карину, что никого другого к себе не подпускал.- Мне пришлось до приезда скорой — вот у нас здесь есть охлажденная продукция — пельмени ему накладывать, охлаждала эту ногу. Потом, когда приехали сотрудники скорой, он не давал врачу наложить шину. Пришлось делать это мне. И навык есть: у меня мама — медик, 25 лет стажа.Руководство торговой точки выписало девушке премию за самоотверженность и сейчас с нетерпением дожидается ее выхода из декрета: и продавец, и охранник, и медсестра в одном лице."Маленькая девушка, хрупкая, с одного удара взрослого мужчину просто положила на пол. Сейчас, когда она выйдет из декрета, таких сотрудников нужно ценить, конечно же, они должны работать в таких заведениях", — говорит администратор магазина Самвел Авакян.Точные удары Карины отметил и британский боец UFC Даррен Тилл. Он запостил видео в Instagram с подписью: мол, распушив перья, будь готов получить. Ролик набрал полмиллиона просмотров.Сама Карина говорит, что о неожиданной славе даже не думает — занята другим. Через несколько дней ее младшему сыну исполнится год. К слову, встретиться с будущим мужем тоже помогла работа."Я с ней познакомился именно в этом магазине. И как только познакомились, ей пришлось уйти оттуда, потому что меня это не устраивало, что она работает в ночном магазине. Она же девушка", — признается муж Карины — Андрей Еремеев."Мне это нравилось, несмотря на все эти обстоятельства, это заряд определенной энергии. Много людей приходило, общение мне нравилось и хочется продолжать работать в сфере торговли. Как уже получится — свое будет или на кого-то работать — поживем-увидим", — делится планами Карина.Кстати, боксом Карина уже не занимается — на тренировке получила травму спины. И бой в круглосуточном магазине, по ее словам, стал единственным в жизни случаем, когда полученные навыки пришлось применить на практике.