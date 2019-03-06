Кадры вопиющего инцидента появились в
Сети. Агрессоры атаковали мать и брата журналиста Юрия Дудя.
Кадры вопиющего инцидента появились в
Сети. Агрессоры атаковали мать и брата журналиста Юрия Дудя.
Полиция возбудила
уголовное дело после избиения родных видеоблогера. В Сети появились кадры возмутительного происшествия,
едва не закончившегося похищением ребенка.
Брат Юрия
Дудя Игорь вместе с матерью вел в детский сад своего сына – и подвергся
нападению группы мужчин. Видео в Сети разместил проект Baza. Злоумышленники
пытались отбить мальчика. Причиной произошедшего стал конфликт Игоря с его
экс-супругой Юлией. Нападавшие – его бывший тесть с личной охраной. Женщина обвиняет
экс-супруга в том, что он не дает ей видеться с ребенком. Брат же
говорит, что она сама провоцирует скандалы.