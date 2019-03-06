Кадры вопиющего инцидента появились в Сети. Агрессоры атаковали мать и брата журналиста Юрия Дудя.

Кадры вопиющего инцидента появились вСети. Агрессоры атаковали мать и брата журналиста Юрия Дудя.Полиция возбудилауголовное дело после избиения родных видеоблогера. В Сети появились кадры возмутительного происшествия,едва не закончившегося похищением ребенка.Брат ЮрияДудя Игорь вместе с матерью вел в детский сад своего сына – и подвергсянападению группы мужчин. Видео в Сети разместил проект Baza. Злоумышленникипытались отбить мальчика. Причиной произошедшего стал конфликт Игоря с егоэкс-супругой Юлией. Нападавшие – его бывший тесть с личной охраной. Женщина обвиняетэкс-супруга в том, что он не дает ей видеться с ребенком. Брат жеговорит, что она сама провоцирует скандалы.