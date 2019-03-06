В Санкт-Петербурге правоохранители поймали блогера Германа Ягодку. Его задержали из-за ролика со справлением нужды на человека.

В Санкт-Петербурге правоохранители поймали блогера Германа Ягодку. Его задержали из-за ролика сосправлением нужды на человека.Ранее в Сети появился ролик с издевательствами над пожилым мужчиной. Накадрах видно, как Ягодка справляет нужду на беднягу, который находится всостоянии сильного алкогольного опьянения. В результате 36-летнего Германапривлекли к административной ответственности за хулиганство, передает РЕН ТВ.