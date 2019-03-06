В Санкт-Петербурге правоохранители поймали блогера Германа Ягодку. Его задержали из-за ролика со
справлением нужды на человека.
В Санкт-Петербурге правоохранители поймали блогера Германа Ягодку. Его задержали из-за ролика со
справлением нужды на человека.
Ранее в Сети появился ролик с издевательствами над пожилым мужчиной. На
кадрах видно, как Ягодка справляет нужду на беднягу, который находится в
состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате 36-летнего Германа
привлекли к административной ответственности за хулиганство, передает РЕН ТВ.