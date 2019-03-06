Телеведущая
отдыхает с коллегой, экспертом проекта Адская
кухня Эдуарда Демченко на Мальдивах. В своем Stories
в Instagram Анфиса Чехова сделала
сенсационное заявление.
Телеведущая
отдыхает с коллегой, экспертом проекта "Адская
кухня" Эдуарда Демченко на Мальдивах. В своем Stories
в Instagram Анфиса Чехова сделала
сенсационное заявление.
Звезда продемонстрировала поклонникам водную виллу,
куда они отправились. При этом Чехова все время комментировала происходящее в
кадре.
В одном из эпизодов знаменитость показала восхитительный
океанский пейзаж. "Вы только посмотрите, что у нас тут готовится на берегу –
это ж просто свадьба. Вот так Эдуард меня поведет по проходу. Вот тут будут
сидеть наши гости, тут мы будем давать друг другу клятвы. Все, и кончится моя
холостая жизнь", – заявила Анфиса Чехова.
Всерьез или в шутку говорила теледива, известно только
ей одной. Однако многие пользователи Сети уже не первый год подозревают, что
между Анфисой и Эдуардом – романтические отношения. К слову, в 2017 году Чехова
это опровергала, отмечая в своем Instagram, что их с Демченко
связывает крепкая дружба.
Отметим, что ранее
жаловалась, что из-за нерадивости организаторов тура не может
вывести сына Соломона к морю. Звезда пыталась самостоятельно разобраться в
случившемся, но, судя по всему, ее старания не увенчались успехом. Ведь
на Мальдивы отправилась без наследника. Поклонники пришли к
выводу, что теледива просто не смогла взять наследника с собой.