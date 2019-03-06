Телеведущая отдыхает с коллегой, экспертом проекта Адская кухня Эдуарда Демченко на Мальдивах. В своем Stories в Instagram Анфиса Чехова сделала сенсационное заявление.

Телеведущаяотдыхает с коллегой, экспертом проекта "Адскаякухня" Эдуарда Демченко на Мальдивах. В своем Storiesв Instagram Анфиса Чехова сделаласенсационное заявление.Звезда продемонстрировала поклонникам водную виллу,куда они отправились. При этом Чехова все время комментировала происходящее вкадре.В одном из эпизодов знаменитость показала восхитительныйокеанский пейзаж. "Вы только посмотрите, что у нас тут готовится на берегу –это ж просто свадьба. Вот так Эдуард меня поведет по проходу. Вот тут будутсидеть наши гости, тут мы будем давать друг другу клятвы. Все, и кончится мояхолостая жизнь", – заявила Анфиса Чехова.Всерьез или в шутку говорила теледива, известно толькоей одной. Однако многие пользователи Сети уже не первый год подозревают, чтомежду Анфисой и Эдуардом – романтические отношения. К слову, в 2017 году Чеховаэто опровергала, отмечая в своем Instagram, что их с Демченкосвязывает крепкая дружба.Отметим, что ранеежаловалась, что из-за нерадивости организаторов тура не можетвывести сына Соломона к морю. Звезда пыталась самостоятельно разобраться вслучившемся, но, судя по всему, ее старания не увенчались успехом. Ведьна Мальдивы отправилась без наследника. Поклонники пришли квыводу, что теледива просто не смогла взять наследника с собой.