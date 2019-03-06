Он хотел получить удалённый доступ к электронной вычислительной машине вуза

Он хотел получить удалённый доступ к электронной вычислительной машине вузаВ Коврове местный житель скачал на свой компьютер специальные вирусные программы, с помощью которых хотел получить удалённый доступ к электронной вычислительной машине Нижегородского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.Его незаконную деятельность заметили сотрудники УФСБ России по Владимирской области. В фервале 2019 года в отношении 21-летнего юноши возбудили уголовное дело.