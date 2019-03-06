Сын знаменитого исследователя Жака-Ива Кусто, Жан-Мишель, приедет в приморскую китовую тюрьму по приглашению губернатора края Олега Кожемяко. Защитник окружающей среды хочет узнать, в каких условиях содержат морских животных, помочь разработать план по реабилитации и выпуску на волю косаток и белух.

Сын знаменитого исследователя Жака-Ива Кусто, Жан-Мишель, приедет в приморскую "китовую тюрьму" по приглашению губернатора края Олега Кожемяко. Защитник окружающей среды хочет узнать, в каких условиях содержат морских животных, помочь разработать план по реабилитации и выпуску на волю косаток и белух, пишет агентство ТАСС.Между тем компании, которые поймали китообразных, продолжают настаивать на своей невиновности: действовали они строго по закону. Косаток и белух заказали иностранные океанариумы, за некоторых животных уже внесена предоплата. Разрыв контрактов грозит судебными исками, а значит и серьезным ущербом репутации российских компаний и бюджету РФ.Речь может идти о миллионах долларов, которые придется отдавать за счет налогоплательщиков, заявил агентству "Интерфакс" глава компании "Океанариум ДВ". Если же контракты останутся в силе, то принесут не менее 200 миллионов рублей в качестве налогов.Зоозащитники, в свою очередь, уверены: промысловики закон все-таки нарушили. Ловить стада косаток, где есть детеныши в возрасте до года, нельзя. Более того, млекопитающие, которых содержат в "китовой тюрьме", относятся к транзитному подвиду: их отлов вообще запрещен.Напомним, в бухте Средняя, что в Приморском крае, были обнаружены загоны для морских животных. Там содержат 11 косаток и 90 белух. Недавно несколько млекопитающих исчезли. Хозяева вольеров утверждают, что они сбежали. Однако зоозащитники уверены, что "пленники" погибли из-за ужасных условий содержания.