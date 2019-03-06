На международном автосалоне в Женеве голландская компания PAL-V показала серийную модель первого в мире коммерческого аэрокара. Автолет Liberty использует уже выстроенную транспортную инфраструктуру: он может передвигаться по шоссе и заправляться на АЗС, как обычный автомобиль, а разложив пропеллер — летать, как вертолет.

На международном автосалоне в Женеве голландская компания PAL-V показала серийную модель "первого в мире коммерческого аэрокара". "Автолет" Liberty использует уже выстроенную транспортную инфраструктуру: он может передвигаться по шоссе и заправляться на АЗС, как обычный автомобиль, а разложив пропеллер — летать, как вертолет.Liberty оснащается двумя двигателями: один "уличный", другой — для полетов. При 99 лошадиных сил разработка PAL-V развивает скорость до 160 км/ч на земле.Производитель позиционирует новинку как "летающий автомобиль", хотя это не совсем так. Скорее, это помесь автожира (или гироплана — легкого винтокрылого летательного аппарата) и 3-колесного мотоцикла. Прямую тягу обеспечивает 2-лопастной толкающий пропеллер (как у вертолета), который может складываться, продольную устойчивость — две хвостовые штанги, а вращающийся момент (при подъеме и снижении) создает свободно вращающийся ротор.Проектированием "самолетомобиля" с функцией вертикальной посадки заняты многие компании: от Uber, которая намерена запустить услугу аэротакси к 2021 году, до Airbus, которая рассчитывает начать коммерческие полеты в городах в 2023-м. Однако разработка PAL-V не про это. Прежде всего Liberty — это личное транспортное средство, которое предназначено для использования вне городов. Рынок для "летающих автомобилей" внутри крупных населенных пунктов, уверены создатели аэрокара, появится не ранее чем через десять лет.Несмотря на это, Liberty получил сертификацию Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и Федерального управления гражданской авиации США (FAA), при этом "автолет" соответствует правилам дорожной безопасности, говорят в PAL-V. Чтобы подниматься в воздух, его владельцам понадобится лицензия пилота, а также водительские права, чтобы управлять им на трассах общего пользования. Для взлета и посадки требуется небольшой аэродром или взлетно-посадочная полоса. Переход от "авиарежима" к дорожному занимает 5–10 минут.По словам главы PAL-V Роберта Дингемансе, его компания "передаст ключи от Liberty первым покупателям" сразу же, как только будут получены все необходимые разрешения. Как ожидается, это произойдет позднее в этом году. Премиум-версия аэрокара Pioneer с "уникальным" салоном и отделкой продается за $599 тысяч, спортивная — за $399 000.