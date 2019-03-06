Норвежский лыжник Йоханнес Клебо решением суда был приговорен на 16 суток тюрьмы условно за ДТП, виновником которого он стал. Помимо срока его также обязали выплатить денежный штраф в размере 1200 долларов.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо решением суда был приговорен на 16 суток тюрьмы условно за ДТП, виновником которого он стал. Помимо срока его также обязали выплатить денежный штраф в размере 1200 долларов.Лыжник признал свою вину и согласился с наказанием, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на NRK. Напомним, что в декабре 2018 года Клебо за рулем своего автомобиля подтолкнул впереди стоящую машину, которая, в свою очередь, сбила 12-летнюю девочку.В данной аварии все ее участники получили незначительные травмы.