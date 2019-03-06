Российский лыжник Александр Терентьев завоевал золотую медаль XXIX зимней Универсиады, которая проходит в Красноярске. По итогам мужского спринта 19-летний россиянин приехал к финишу первым, преодолев дистанцию за 2 минуты 49,39 секунды.

Российский лыжник Александр Терентьев завоевал золотую медаль XXIX зимней Универсиады, которая проходит в Красноярске. По итогам мужского спринта 19-летний россиянин одержал победу в гонке, преодолев дистанцию за 2 минуты 49,39 секунды.Изначально первое время продемонстрировал другой россиянин Иван Якимушкин, однако за нарушение правил он был дисквалифицирован. Таким образом, первым был признан результат Терентьева. Следом за ним финишировал представитель Казахстана Асет Дюсенов, отставший от Терентьева на 0,02 секунды. Замкнул тройку лучших еще один лыжник из России Андрей Собакарев. Его отставание от соотечественника составило 2,07 секунды. Четвертое место спринта завоевал Иван Кириллов (+7,98).Таким образом, теперь в активе сборной России 46 медалей в общем командном зачете. Из них 13 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых.