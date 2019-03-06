В Красноярске продолжается XXIX зимняя Универсиада. В среду, 6 марта будут разыграны 12 комплектов наград. В женском лыжном спринте свободным стилем российскими спортсменками были завоеваны две медали.

В Красноярске продолжается XXIX зимняя Универсиада. В среду, 6 марта будут разыграны 12 комплектов наград. В женском лыжном спринте свободным стилем российскими спортсменками были завоеваны две медали.Христина Мацокина выиграла серебряную медаль, результат которой равняется 2:48.14 секунды, в то время как Полина Некрасова завоевала бронзу. Она преодолела дистанцию за 2:48.54 секунды. Победила же чешка Петра Гинчицова (2:47.34).Таким образом, теперь в активе сборной России 44 медали. Из них 12 золотых, 17 серебряных и 15 бронзовых. С такими показателями российская команда лидирует в общекомандном медальном зачете. Преимущество хозяйки Универсиады на остальными соперниками колоссально: ближайший преследователь в лице Кореи имеет 5 медалей (3-1-1).