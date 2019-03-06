Английский Манчестер Юнайтед сделал запрос в туринский Ювентус по поводу приобретения аргентинского нападающего Пауло Дибалы. Руководители красных дьяволов видят в нем замену бельгийскому форварду Ромелу Лукаку.

Английский "Манчестер Юнайтед" сделал запрос в туринский "Ювентус" по поводу приобретения аргентинского нападающего Пауло Дибалы. Руководители "красных дьяволов" видят в нем замену бельгийскому форварду Ромелу Лукаку.В "МЮ" готовы выложить за Дибалу кругленькую сумму – порядка 140 миллионов евро, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на The Sun. Сделку намерены совершить в ближайшее трансферное окно. Однако манкунианцам предстоит побороться за аргентинца с "Баварией" и "Челси".В текущем сезоне Дибала принял участие в 23 встречах чемпионата Италии, став автором четырех мячей. В Лиге чемпионов он сыграл шесть встреч и забил пять голов.