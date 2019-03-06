Российская биатлонистка Маргарита Васильева после трехкратного пропуска допинг-тестов не поедет на чемпионат мира, который состоится с 7 по 17 марта в норвежском Эстерсунде. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Российская биатлонистка Маргарита Васильева после трехкратного пропуска допинг-тестов не поедет на чемпионат мира, который состоится с 7 по 17 марта в норвежском Эстерсунде. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев."Васильева не поедет на чемпионат мира, – приводит РИА Новости слова главы СБР. – До 12 марта по ней будет принято окончательное решение".Ранее 33Live.RuRu сообщали о том, что ее могут признать виновной в уклонении от встречи с допинг-офицерами. Она пыталась объяснить пропуск третьей допинг-пробы случайностью, но ей не поверили. За эти действия она может получить дисквалификацию на два года.Впрочем, спортсменка до 14 марта может подать апелляцию.