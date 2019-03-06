Параноидальной чушью назвал премьер-министр России Дмитрий Медведев слухи о том, что Москва может вмешаться в майские выборы 2019 года в Европарламент. Это заявление глава российского кабмина сделал в Люксембурге, где он находится с двухдневным визитом, сообщает телеканал Россия 24.

Параноидальной чушью назвал премьер-министр России Дмитрий Медведев слухи о том, что Москва может вмешаться в майские выборы 2019 года в Европарламент. Это заявление глава российского кабмина сделал в Люксембурге, где он находится с двухдневным визитом, сообщает телеканал "Россия 24"."Еще выборов не было, а нас уже в чем-то подозревают? А как же различные презумпции, предположения правовые, мало ли кто в чем кого подозревает, — изумился Дмитрий Медведев. — Пусть докажут, а так — это предположения о будущем, которого еще не было!"Дмитрий Медведев подчеркнул, что Запад снова назначил Россию виновным в том, что даже еще не произошло.Накануне поездки Медведева в Великое Герцогство местные издания сообщили, о том, что американское посольство в Люксембурге выпустило публичное предостережение в адрес люксембургских властей: их призвали надавить на Россию и убедить ее покинуть Крым.Что касается обращения Вашингтона к Люксембургу, то не оставил Медведев без комментария и этот вопрос."Я не знаю, кто это сказал, не помню, естественно, фамилию клерка, но в любом случае хочу отметить следующее: такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов, если он находится на дипломатической должности, включая понятие государственного суверенитета, это верховенство государственной власти внутри страны и независимость государственной власти вне ее, — добавил Медведев. — Это классическое понимание государственного суверенитета. Может быть, тогда в голове у подобного человека все встанет на место, если, конечно, он сможет понять, что это такое. Но я в этом сомневаюсь".