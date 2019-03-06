Глава Минздрава Вероника Скворцова оказала первую помощь пассажирке рейса Москва-Ташкент. Гражданке Узбекистана стало плохо в полете, она пожаловалась на резкие боли в животе. После этого экипаж лайнера спросил по громкой связи, есть ли в салоне врач. На призыв откликнулась Скворцова.

Глава Минздрава Вероника Скворцова оказала первую помощь пассажирке рейса "Москва-Ташкент". Как поясняет агентство ТАСС, гражданке Узбекистана стало плохо в полете, она пожаловалась на резкие боли в животе. После этого экипаж лайнера спросил по громкой связи, есть ли в салоне врач. На призыв откликнулась Скворцова.Министр здравоохранения РФ осмотрела пациента, определила, что жизни женщины ничего не угрожает и дала ей лекарство из аптеки. Через некоторое время состояние больной улучшилось.Напомним, Веронике Скворцовой уже приходилось оказывать первую помощь на борту самолета. Так, в сентябре 2016 года пассажирка рейса "Москва-Нью-Йорк" потеряла сознание. Сначала экипаж воздушного судна сам пытался привести женщину в чувства. Но потом также попросил помощи.Скворцова диагностировала транзиторную ишемическую атаку, то есть резкое нарушение кровообращения мозга. В сознание женщину привели, но глава Минздрава опасалась, что приступ может повториться и уговорила пилотов идти на посадку. Самолет сел в аэропорту Санкт-Петербурга, больную женщину госпитализировали.