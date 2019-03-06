Авиакомпании РФ могут повысить стоимость билетов на 10-12% на маршрутах, которые были изменены из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном.

Авиакомпании РФ могут повысить стоимость билетов на 10-12% на маршрутах, которые были изменены из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал министр транспорта России Евгений Дитрих.Он объяснил грядущее подорожание тем, что теперь авиакомпании вынуждены делать стыковки и промежуточные посадки на дозаправки, либо перестраивать маршрут с учетом облета Пакистана, направляя свои самолеты в Китай, Таиланд и Индию.По данным, которые привел заместитель Дитриха, Александр Юрчик, пять российских авиакомпаний изменили 33 маршрута.Такая ситуация сложилась в силу того, что между Индией и Пакистаном вспыхнул вооруженный конфликт после того, как смертник взорвал колонну военных в штате Джамму и Кашмир, в результате чего погибли 40 человек. Нью-Дели обвинил в случившемся Исламабад, который по мнению индийских властей поддерживает взявшую на себя ответственность за теракт группировку "Джаиш-е-Мухаммад" (запрещена в РФ).После этого стороны обменялись воздушными авиаударами.