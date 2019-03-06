Писатель-сатирик, народный артист РФ Михаил Жванецкий отмечает 85-летний юбилей. С днем рождения Жванецкого поздравил Владимир Путин. Он отметил его великолепное чувство юмора и неподражаемый артистизм.

Писатель-сатирик, народный артист РФ Михаил Жванецкий отмечает 85-летний юбилей. Свой день рождения он проведет в Москве с близкими и друзьями."Знаете, в последнее время у меня было столько выступлений, что в день рождения хочется просто отдохнуть — посидеть с друзьями, спокойно поговорить", — сказал Жванецкий ТАСС.3 марта он дал юбилейный концерт в зале имени Чайковского. Во время своего выступления Жванецкий сказал, что 85 лет — тот "возраст, когда больше счастья, но меньше удач" и что "подошел к черте, на этой черте всем интересно, как оно там?". Он считает, что "этот возраст укладывается в формулировку — "наслаждение старостью".С юбилеем Жванецкого поздравил Владимир Путин. Глава государства отметил его великолепное чувство юмора и неподражаемый артистизм. Он пожелал артисту здоровья и всего наилучшего."Всем своим творчеством убедительно подтверждаете, что настоящий талант щедр и многогранен. И всегда востребован", — говорится в поздравительной телеграмме.28 февраля Жванецкий был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он закончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. Еще в институте Жванецкий начал участвовать в самодеятельности: он писал миниатюры, многие из них исполнял сам. В 1963 году его заметил Аркадий Райкин, который приехал в Одессу на гастроли, и включил произведения Жванецкого в свой репертуар. Жванецкий является одним из наиболее популярных отечественных сатириков.