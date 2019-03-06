Московская антидопинговая лаборатория может содержать данные, которые могут скомпрометировать несколько биатлонистов сборной России. Под подозрение могут попасть Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко.

Московская антидопинговая лаборатория может содержать данные, которые могут скомпрометировать несколько биатлонистов сборной России. Под подозрение могут попасть Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко.Помимо них, как сообщает "Спорт-экспресс", подозрения могут вызвать четырех мужчин нынешней заявки российской команды и трех девушек женской сборной России. Источник издания утверждает, что экстренный вызов Эдуарда Латыпова и Максима Цветкова может быть связан именно с тем, чтобы при худшем развитии событий они могли подменить своих коллег.Напомним, что накануне Московская антидопинговая лаборатория ранее предоставила свои данные Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Чемпионат мира по биатлону стартует 7 марта в норвежском Эстерсунде. Ранее 33Live.RuRu сообщали о том, что в мировом первенстве не примет участия Маргарита Васильева, которая за предыдущие 12 месяцев пропустила три допинг-теста.