Супруг актрисы Ксении Алферовой Егор Бероев недавно получил повестку в суд. Экс-приятель пытается забрать у артиста свои средства.

Супруг актрисы КсенииАлферовой Егор Бероев недавно получил повестку в суд. Экс-приятель пытаетсязабрать у артиста свои средства.Бизнесмен МиратДжамбулатов познакомился с Бероевым на одном из благотворительных мероприятийфонда "Я есть", который, к слову, основан артистом и его супругой КсениейАлферовой. Предпринимательфинансово помогал организации.Когда Бероевупотребовались средства на постановку в России модного зарубежного спектакля, онобратился к состоятельному другу. Джамбулатов дал артисту в долг миллионрублей.По словам адвокатабизнесмена Ирины Подобновой, за прошлый год семья Бороева перечислила на счетее подзащитного всего 200 тысяч рублей, после чего артист исчез – перестал выходитьна связь. Не дождавшисьсвоих денег Джамбулатов обратился сиском в Пресненский районный суд города Москвы. В скором времени состоитсяпервое заседание."Мы готовы былиурегулировать вопрос мирным путем. В последний раз пытались выйти на контакт вянваре, однако безуспешно. В итоге 18 февраля подали заявление", – пояснил юрист.Отметим, что Бероев неотдает долг не из-за проблем с финансами. Актер плодотворно трудится, за что,скорее всего, получает гонорары. Сам Егор, как и его жена, ситуацию некомментируют. Об этом сообщает .