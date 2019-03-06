Супруг актрисы Ксении
Алферовой Егор Бероев недавно получил повестку в суд. Экс-приятель пытается
забрать у артиста свои средства.
Супруг актрисы Ксении
Алферовой Егор Бероев недавно получил повестку в суд. Экс-приятель пытается
забрать у артиста свои средства.
Бизнесмен Мират
Джамбулатов познакомился с Бероевым на одном из благотворительных мероприятий
фонда "Я есть", который, к слову, основан артистом и его супругой Ксенией
Алферовой. Предприниматель
финансово помогал организации.
Когда Бероеву
потребовались средства на постановку в России модного зарубежного спектакля, он
обратился к состоятельному другу. Джамбулатов дал артисту в долг миллион
рублей.
По словам адвоката
бизнесмена Ирины Подобновой, за прошлый год семья Бороева перечислила на счет
ее подзащитного всего 200 тысяч рублей, после чего артист исчез – перестал выходить
на связь. Не дождавшись
своих денег Джамбулатов обратился с
иском в Пресненский районный суд города Москвы. В скором времени состоится
первое заседание.
"Мы готовы были
урегулировать вопрос мирным путем. В последний раз пытались выйти на контакт в
январе, однако безуспешно. В итоге 18 февраля подали заявление", – пояснил юрист.
Отметим, что Бероев не
отдает долг не из-за проблем с финансами. Актер плодотворно трудится, за что,
скорее всего, получает гонорары. Сам Егор, как и его жена, ситуацию не
комментируют. Об этом сообщает .