8 марта Театриум на Серпуховке делает подарок своим зрителям - на сцену после 2-летнего перерыва возвращается спектакль Баба Chaneль по пьесе Николая Коляды.

8 марта "Театриум на Серпуховке" делает подарок своим зрителям - на сцену после 2-летнего перерыва возвращается спектакль "Баба Chaneль" по пьесе Николая Коляды.Сюжет разворачивается в доме культуры Всероссийского общества глухих, где участники коллектива народной песни "Наитие" празднуют 10-летие. "Баба Chaneль" — история закулисная. Здесь свои интриги, свои представления о славе и о творчестве, свои переживания и свой налаженный быт. Но когда руководитель коллектива Сергей приводит новую вокалистку Розу Николаевну, бабушки решаются на открытый конфликт — и с новенькой, и с любимым Сережей.Так ли безобидны благодушные с виду старушки "Наития", когда кто-то претендует на их место под софитами? Каким образом бабушки борются за него? Ради чего и чем они живут? Что скрашивает их одинокую старость?"В этой пьесе острая сатира сочетается с трагизмом. "Баба Chaneль" — хороший, интересный материал для актерской работы, а в театре большой женский актерский состав, которому он и был предложен", — рассказывает режиссер спектакля Тереза Дурова.Впервые премьера спектакля состоялась в те же дни, когда Россия представила на "Евровидении" свое достояние — "Бурановских бабушек". Бабушки из "Наития" не похожи на бурановских, все совпадения случайны. Хотя, совпадения ли это?"Спектакль хоть и прошибает зрителей на слезу в финале, но в нем столько позитива, юмора, любви к жизни в этих бабушках от Терезы Дуровой. А еще тут невероятной красоты костюмы. Я так радуюсь возвращению этого спектакля на сцену! В нем есть какая-то жизнеутверждающая сила. И хочется верить после спектакля, что жизнь наладится и, правда, алмазы засияют для нас в небе", — объясняет драматург Николай Коляда.