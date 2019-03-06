Крупнейшая строящаяся гидроэлектростанция России - Усть-Среднеканская ГЭС в Магаданской области - ввела в эксплуатацию третий гидроагрегат. Теперь мощность ГЭС выросла в 2 раза - до 310 мегаватт. Она будет обеспечивать электроэнергией новые промышленные объекты региона.

Крупнейшая строящаяся гидроэлектростанция России - Усть-Среднеканская ГЭС в Магаданской области — ввела в эксплуатацию третий гидроагрегат. Теперь мощность ГЭС выросла в 2 раза - до 310 мегаватт. Эта электроэнергия нужна для обеспечения новых промышленных объектов региона.Запуск нового третьего агрегата стал масштабным событием для региона. Переду пуском успели провести несколько репетиций. Турбину гидроагрегата раскрутили в прямом эфире. Увеличение мощности станции существенного повысит энергобезопасность области. В данный момент более 94 процентов потребностей региона обеспечивает одна Колымская ГЭС, что ведет к большим рискам в случае ЧС.С введением в эксплуатацию нового гидроагрегата энергосистема региона станет надежнее не только для местных жителей, но и для промышленных предприятий. В первую очередь увеличение мощности необходимо горнодобывающим компаниям при разработке новых месторождений.Напомним, уникальную ГЭС на Колыме строят в трудных природных условиях: толщина слоя вечной мерзлоты в этом районе составляет около 300 метров, а температура воздуха зимой опускается ниже пятидесяти градусов. Большую часть оборудования для станции (трансформаторы, генераторы, турбины) производят на российских предприятиях. Его доставляет на объект крупнейший в мире грузовой самолет "Руслан"."После ввода четвертого гидроагрегата гидроэлектростанция должна достигнуть своей проектной мощности в 570 мегаватт. Договор о строительстве уже подписан", — сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов."Мы уже приняли решение по четвертому блоку. Его начнут возводить, не прерывая строительство. Финансирование предусмотрено в программе. Для этого нужно поднять плотину примерно на семнадцать метров", — пояснил гендиректор компании "Русгидро" Николай Шульгинов.Четвертый гидроагрегат Усть-Среднеканской ГЭС планируют запустить до 2022 года. Когда гидроэнергетический объект выйдет на проектную мощность, он будет вырабатывать до 4 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, сообщает ГТРК "Магадан".