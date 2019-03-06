Телеведущая Настя Ивелеева снялась в сериале. Поклонники назвали дебют звезды полнейшим провалом.

Телеведущая Настя Ивелеева сняласьв сериале. Поклонники назвали дебют звезды полнейшим провалом.Телеканал "Пятница" выпустилна экраны ситком "Туристическаяполиция". В главной роли комедийного сериала снялась телеведущая и блогерНастя Ивлеева.Звезда полностью выложилась насъемочной площадке. Без помощи дублеров Ивлеева танцевала эротический танец ушеста, каталась голой на скутере и снялась в постельной сцене.Меж тем, старания Насти не оценилопреданные поклонники, после просмотра первой серии они в буквальном смысле плюются. В комментариях к трейлеру проекта на YouTube, многиеинтернет-обыватели писали, что комедия получилась неоправданно пошлой.Зрители отмечали, что из-за обилия обнаженки Настя выглядит в этом проекте нелучшим образом, ассоциируется, так сказать, с падшей женщиной."Этот сериал создали дляспермотоксикозных подростков с постоянной демонстрацией обнаженки идеграданского юмора? Действительно, надо в очередной раз демонстрироватьдевушек как мясо для ***** и *****, ведь этого так мало (**** не мало) всовременной культуре и песнях)) (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такоечувство, что весь сериал Настя снималась полу обнаженная﻿", "Люди,которые придумывали сценарий и снимали все это, вы подставили и Настю, и Башкатоваи других актеров", – рассуждали интернет-обыватели.