Телеведущая Настя Ивелеева снялась
в сериале. Поклонники назвали дебют звезды полнейшим провалом.
Телеведущая Настя Ивелеева снялась
в сериале. Поклонники назвали дебют звезды полнейшим провалом.
Телеканал "Пятница" выпустил
на экраны ситком "Туристическая
полиция". В главной роли комедийного сериала снялась телеведущая и блогер
Настя Ивлеева.
Звезда полностью выложилась на
съемочной площадке. Без помощи дублеров Ивлеева танцевала эротический танец у
шеста, каталась голой на скутере и снялась в постельной сцене.
Меж тем, старания Насти не оценило
преданные поклонники, после просмотра первой серии они в буквальном смысле плюются. В комментариях к трейлеру проекта на YouTube, многие
интернет-обыватели писали, что комедия получилась неоправданно пошлой.
Зрители отмечали, что из-за обилия обнаженки Настя выглядит в этом проекте не
лучшим образом, ассоциируется, так сказать, с падшей женщиной.
"Этот сериал создали для
спермотоксикозных подростков с постоянной демонстрацией обнаженки и
деграданского юмора? Действительно, надо в очередной раз демонстрировать
девушек как мясо для ***** и *****, ведь этого так мало (**** не мало) в
современной культуре и песнях)) (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такое
чувство, что весь сериал Настя снималась полу обнаженная", "Люди,
которые придумывали сценарий и снимали все это, вы подставили и Настю, и Башкатова
и других актеров", – рассуждали интернет-обыватели.