Организаторы фестиваля, посвященного 50-летию знаменитого "Вудстока", назвали участников праздничного концерта, который состоится с 16 по 18 августа близ американской деревни Уоткинс-Глен, штат Нью-Йорк, сообщает Billboard.Среди музыкантов, согласившихся выступить на юбилее "Вудстока" оказались Imagine Dragons, Chance the Rapper, Сантана и Dead & Company, The Killers. Организаторы обещают огласить полный список артистов позднее.Ожидается, что на юбилейном "Вудстоке" выступят 80 артистов. Организатор Майкл Лжнг заявил, что такие события бывают раз в жизни, поэтому они с коллегами постараются сделать все на высшем уровне.Сообщения о проведении "Вудстока-50"начали появляться в начале января.Оригинальный "Вудсток" проходил с 15 по 18 августа 1969 года на одной из ферм рядом с городком Бетел, штат Нью-Йорк. Фестиваль посетили около полумиллиона человек. На нем выступили Джими Хендрикс, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Creedence Clearwater Revival, The Who, Grateful Dead и другие рок-звезды тех лет.