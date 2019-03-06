47-летняя жительница Алтайского края Светлана Мельникова обвиняет своего мужа в том, что он альфонс. Он украл у нее шесть миллионов рублей и скрылся в неизвестном направлении. Корреспонденты программы Прямой эфир нашли Андрея Мельникова за 400 километров от деревни, где прозябает Светлана.

47-летняя жительница Алтайского края Светлана Мельникова обвиняет своего мужа в том, что он альфонс. Он украл у нее шесть миллионов рублей и скрылся в неизвестном направлении. Корреспонденты программы "Прямой эфир" нашли Андрея Мельникова за 400 километров от деревни, где прозябает Светлана. В "Прямом эфире" — очная ставка альфонса и его жертвы.У Светланы Мельниковой еще несколько лет назад была счастливая семья, престижная работа и шикарная трехкомнатная квартира в центре Бийска. А потом в Интернете она познакомилась с Андреем Мельниковым. Мошенническим путем, как утверждает женщина, он отобрал у нее 6000000 рублей и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас Светлана живет в ветхом доме на окраине села в нищете и одиночестве.Андрея Мельникова нашли. Он живет с женщиной, которую раньше называл своей сестрой, а также уверяет, что все деньги Светлана отдавала ему по доброй воле. Но почему он прячется под чужой фамилией? И почему выдает сожительницу за родную сестру? Он альфонс или жертва мести своих "бывших"?В студии Светлана на коленях молила помочь ей: сбежавший супруг оставил ее без гроша, ей совсем не на что жить."Меня соседи кормят. Они обобрали меня и выкинули. Лучше бы убили", — заявила женщина.Под "они" Светлана подразумевает Андрея, его сожительницу и его друга Дениса Брюханова.В 2005 году у Светланы без вести пропал сын, подростка так и не нашли. Вскоре женщина похоронила мать, а через год – отца. Она осталась совсем одна. Андрей был ненавязчив, события не форсировал. За чаем рассказывал, что у него от рака умерла жена, внутри – пустота."Я вышла за него от безысходности", — признается Светлана, не скрывая, что не слишком интересовалась прошлым жениха.Татьяну он представил своей сестрой: "Так думала вся деревня".Став мужем Светланы, Мельников уговорил ее перебраться в деревню, жить на земле. Да и сестра его занимается свиноводством: поможет наладить хозяйство, найти рынки сбыта.Любви между супругами не было, супружеских отношений — тоже: Светлане просто нужен был кто-то рядом. На задаток от продажи городской квартиры Андрей купил машину, якобы для общих нужд. Но зарегистрировал он ее на себя. В деревне был куплен малопригодный для жилья дом, у Татьяны – свиньи. Все – на Светины деньги. На них же были наняты рабочие-алкаши, но всю работу по уходу за животными Светлане приходилось делать самой. Так городская жительница с достатком очутилась, по ее словам, в пещерном веке.Светлана сейчас подала заявление на признание брака фиктивным. Ведь если подать на развод, то Мельников сможет "законно" претендовать на половину имущества, которым они обзавелись в "семейной жизни". От денег женщины ничего не осталось: сначала они лежали дома, и Андрей брал их, когда ему было нужно, а потом заявил жене, что положил средства "на книжку", чтобы ей шел процент. Золото же он просто украл.Так или иначе, Андрей приезжал и уезжал, когда хотел, а потом и вовсе исчез на два года. Его невозможно было найти. Оказывается, Андреем он стал лишь в 2005 году, а до этого был Игорем Мироновым. Эксперты в студии обратили внимание на наколки мужчины – "воровские кольца", указывающие на уголовное прошлое Мельникова и то, что он сидел.Съемочную группу "Прямого эфира" Мельников встретил, спустив на нее собак. Но потом все же изложил свою версию произошедшего.По его словам, это Света украла у него деньги, и не шесть миллионов, а впятеро больше. И в деревню она переехала по своей собственной инициативе – спасалась от человека, который грозил ее убить. А Андрей сразу ей сказал, что жить там не будет. И деньги Светлане не нужны: он ей помогает материально, а она просто хочет его посадить. Любопытно, что после отъезда корреспондентов Мельников написал заявление в полицию о том, что они… украли у него золотые часы!Почему Светлана без оглядки вышла замуж за человека, ничего о нем не зная, почему слепо ему доверилась и почему у них не было секса? За что он метал в жену топоры? Правда ли, что Светлана погубила не то 100, не то 200 поросят? Почему, по словам Мельникова, Светлана сожгла в печке 30 миллионов рублей? Правда ли, что "родная сестра" Татьяна, с которой сейчас живет Андрей, была его любовницей еще до знакомства мужчины со Светланой? Что рассказывает о нем еще одна его жена? Продолжение истории крымского альфонса Михаила Мартынова смотрите в "Прямом эфире".